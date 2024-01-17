Xiaomi представила линейку смартфонов Redmi Note 13: детали релиза от АЛЛО

Компания Xiaomi громко заявила о себе в новом году, представив 15 января сразу пять новых хитов из своей самой популярной серии:

Гаджеты обещают стать прорывом в среднем сегменте. Все модели получили AMOLED-экраны с частотой обновления 120 Гц и сверхтонкими рамками, а также камеры высокого разрешения — до 200 Мп на основных модулях. И на этом сюрпризы линейки не заканчиваются, ведь главной фишкой камер смартфонов стал зум до 4х без потери качества, что ранее было доступно исключительно в моделях верхнего ценового сегмента.

Redmi Note 13 Pro+ 5G — король среднебюджетного класса

Флагманская модель оснащена 6,67-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 2712x1220 точек. Используется защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus — оно способно выдержать падение с высоты до 2 метров. Экран может похвастаться пиковой яркостью 1800 нит. Благодаря этому изображение будет четким даже при прямых солнечных лучах.

Смартфон работает на новом 8-ядерном чипсете MediaTek Dimensity 7200-Ultra. 4-нм техпроцесс обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Поддерживается гиперзарядка мощностью 120 Вт — аккумулятор емкостью 5000 мА•ч заряжается за 19 минут.

Основную камеру с матрицей в 200 Мп дополнили двойной стабилизацией изображения – оптической и цифровой (OIS+EIS). Камера именно этой модели стала рекордсменом по зуму в своем классе – 4х без потери качества! Также модель получила ультраширокоугольный объектив 8 Мп и макрокамеру 2 Мп для съемки с близкого расстояния.

Дизайн смартфона выполнен во Fusion-стиле. Доступны цвета:

Fusion Purple;

Fusion Black;

Fusion White.

Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP68. Поддерживаются актуальные стандарты связи: 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3.

Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro 5G — все, что необходимо пользователю

По качеству экрана эти модели не отстают от версии Pro+, однако внутри 4G-модели установлен чипсет Helio G99-Ultra, а модель с поддержкой 5G получила процессор Snapdragon 7s Gen 2. Камеры – те же, что и в старшей модели, и также оснащены двойной стабилизацией изображения – оптической и цифровой (OIS+EIS). Как и старшая модель, эти две "прошки" получили возможность снимать с зумом до 4х без потери качества.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мА•ч в обычной версии и 5100 мА•ч – в 5G-модели. Турбозарядка мощностью 67 Вт позволяет полностью зарядить смартфон за 45 минут.

Цветовые варианты Redmi Note 13 Pro:

Midnight Black;

Forest Green;

Lavender Purple.

Доступные расцветки Redmi Note 13 Pro 5G:

Midnight Black;

Ocean Teal;

Aurora Purple.

Корпус имеет защиту от брызг и пыли по стандарту IP54.

Redmi Note 13 и Redmi Note 13 5G — идеальный выбор в среднем ценовом сегменте

Базовая модель серии поставляется с аналогичными старшим моделям диагональю и типом матрицы. Однако имеет меньшее разрешение – Full HD+, а в качестве защиты используется стекло Gorilla Glass 3.

Если вы думаете, что производитель "обделил" главной фишкой младшие модели серии, то ошибаетесь: даже у этих смартфонов есть возможность делать снимки с зумом без потери качества, однако максимальное приближение для них – 3х.

Другие характеристики включают:

8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685;

108-мегапиксельный сенсор Samsung HM6 в качестве основного модуля;

аккумулятор емкостью 5000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Корпус смартфона защищен от брызг и пыли по стандарту IP54.

Redmi Note 13 5G обладает теми же характеристиками, однако в устройстве используется чип Dimensity 6080, а защита экрана прочнее благодаря стеклу Gorilla Glass 5.

Цены и доступность

Продажи серии Redmi Note 13 уже стартовали. Цены начинаются от 8 999 ₴ за базовую модель 6/128 ГБ. Ознакомиться с доступными конфигурациями можно на сайте АЛЛО.