Совершенно несекретно: что не так с законопроектом по "цифровизации" армии, — эксперты

Проект закона №10062 "О внесении изменений в некоторые законы относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учета и приобретения статуса ветерана войны во время действия военного положения" вызвал нешуточные дискуссии — среди профессиональных военных, чиновников, законодателей, передают "Факты".

В СМИ отмечают, что закон действительно важен и необходим, ведь должен повысить эффективность мобилизации (функционирование электронного реестра военнообязанных), предоставление услуг военным (в частности участникам боевых действий) и тому подобное.

Сторонники законопроекта в его нынешнем виде единодушны в том, что норма необходима для дальнейшего реформирования, развития и функционирования Вооруженных сил, пишут журналисты. Те, кто критикует положения законопроекта, предостерегают, что ряд его норм скрывает значительные риски. В частности, — делают "беззащитной" секретную информацию, которая будет храниться на серверах за пределами Украины.

В таком виде закон принимать нельзя было — убежден Роман Костенко — нардеп от "Голоса", военный, ветеран АТО, участник полномасштабной войны и секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности. "Нельзя размещать тайную и совершенно секретную информацию на серверах за рубежом! Тем более системы боевого управления во время войны! Это пример "простых решений", которые могут привести к катастрофическим последствиям, которые исправить потом будет невозможно!" — отметил Костенко, комментируя перспективы принятия проекта закона в первом чтении.

С Костенко согласен Виталий Дейнега — известный военный волонтер, представитель IT-сообщества, до недавнего времени заместитель министра обороны Украины по цифровизации. Он предостерегает, что нормы законопроекта предусматривают передачу данных военных в другие страны. Дейнега видит в такой перспективе возможную коррупционную составляющую и признак того, что секретные данные попадут в "облака" за пределами Украины. Закон по цифровизации крайне необходим, добавляет он, но в нынешнем виде законопроект нуждался в значительной доработке: "Закон мог бы быть сильно лучше и он не решает всех вопросов. Вопрос защиты конечных станций, насколько я вижу, останется открытым. А это ключевой вопрос с безопасности, технической и коррупционной сторон. Надеюсь, что решение там тоже будет. Пусть и кривое. Иначе армию не цифровизируют никогда", — добавил он.