"Метинвест" Ахметова за год уплатил в бюджет Украины около 15 млрд грн налогов

Компания "Метинвест" Рината Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, в 2023 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 14,6 млрд грн налогов и сборов. Об этом говорится в официальном отчете компании.

Среди крупнейших по объему отчислений — единый социальный взнос, который составляет 3,3 млрд грн, налог на прибыль — 3,2 млрд грн, и налог на доходы физических лиц — более 3 млрд грн.

Украинские предприятия "Метинвеста" в прошлом году увеличили плату за землю почти на 10% по сравнению с 2022 годом — до 1,2 млрд грн. Также выросли выплаты экологического налога — до 608 млн грн. Весомым источником наполнения государственного и местных бюджетов Украины в 2023 году стала плата за пользование недрами в размере 2,2 млрд грн.

"Мы пережили еще один сверхтяжелый год войны. Несмотря на проблемы с загрузкой активов и морскую блокаду, несмотря на потерю контроля над активами в Мариуполе, остановку АКХЗ и значительное снижение количества персонала из-за войны, Метинвест по-прежнему остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Отказ от положенных компании по законодательству налоговых льгот позволил направить дополнительные средства на те направления, где это нужно больше всего. Мы продолжаем поддерживать украинцев и армию на пути к победе и призываем каждый бизнес присоединиться и через налоги, донаты, помощь ВСУ и мирным жителям поддерживать Украину во время испытаний, которое мы все переживаем сейчас", — заявил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения "Метинвест" направил на помощь Украине уже 4,8 млрд грн. Из этой суммы более 2,5 млрд грн — помощь бойцам в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Это делает компанию крупнейшим частным донором ВСУ.

Напомним, в 2022 году компания "Метинвест" уплатила в госбюджет более 20 млрд грн налогов. Таких цифр удалось достичь благодаря работе утраченных сейчас гигантов "Азовсталь" и ММК им. Ильича, и Авдеевского коксохима.