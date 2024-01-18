Что стоит за резонансным решение суда: Астиону уменьшили залог почти в 60 раз, — СМИ

Задержанный БЭБ по подозрению в многомиллионных экономических преступлениях днепровский агробизнесмен Василий Астион может выйти на свободу под залог всего в миллион гривен — такое решение принял Шевченковский райсуд столицы, пишет издание "Стопкор", передают "Факты". В СМИ предполагают, что в смягчении меры пресечения могли сыграть роль дружеские и деловые отношения фигуранта с чиновником из ОП.

Как рассказывают журналисты, 23 сентября 2022 года детективы БЭБ возбудили уголовное дело в отношении Василия Астиона и его брата Евгения по подозрению в масштабном уклонении от уплаты налогов. Задокументированные убытки для государства достигли не менее 61 млн грн. Согласно материалам дела, братья Астионы в 2017-2021 годах системно выводили деньги на подконтрольную кипрскую компанию "Днепр Агро Альянс" ЛТД.

В СМИ пишут, что следствие также установило факты подделки документов финансовой и налоговой отчетности, а также обстоятельства по выводу указанных денежных средств через счета подконтрольных Василию Астиону компаний.

Василию Астиону выдвинули подозрение по ряду статей УК Украины

Журналисты утверждают, что 9 января 2024 года правоохранители официально выдвинули Василию Астиону подозрение по ряду статей УК Украины, предусматривающих весомый штраф или лишение свободы на срок до 5 лет. Они также обратились в суд с ходатайством о назначении фигуранту меры пресечения в виде залога в 61,4 млн грн. Но 12 января Шевченковский райсуд снизил эту сумму до одного миллиона.

По информации, которая стала известна "Стопкору" из собственных источников, такое мягкое судейское решение могло быть принято следственным судьей под определенным влиянием со стороны чиновника Офиса президента, давнего приятеля и экс-партнера Василия Астиона.