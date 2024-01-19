Суд арестовал еще одного фигуранта дела о поставках некачественной одежды для ВСУ, — СМИ

По словам журналистов, второй арестованный фигурант — это Владимир Тимкив.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения второму фигуранту в деле о поставках некачественной одежды для ВСУ. Речь идет о содержании под стражей. Об этом сообщило издание РБК-Украина.

Как рассказала журналистам спикер Офиса генерального прокурора Украины Надежда Максимец, суд арестовал фигуранта на 2 месяца.

"По ходатайству Офиса генерального прокурора суд арестовал на 2 месяца второго фигуранта уголовного производства по поставке некачественной одежды для ВСУ. В качестве альтернативы суд применил возможность внесения подозреваемым залога в сумме 500 001 528 грн. (165 126 прожиточных)", — сказала Максимец.

По данным источника, второй арестованный фигурант – Владимир Тимкив.

Также об этом сообщает "Суспільне". Журналисты заявили, что в 00:05 19 января, по ходатайству Офиса генпрокурора, суд избрал меру пресечения одному из руководителей подконтрольных Гринкевичу компаний в виде содержания под стражей или залога в размере более 500 миллионов гривен.

Напомним, что ранее стало известно о задержании фигуранта этого же дела Андрея Колотило. Адвокат подозреваемого, который обвиняется в создании и участии в преступной организации, отметил, что будет готовить апелляцию на решение суда и размер залога, который, по мнению адвоката Сергея Пушкарского, "слишком велик для статуса участника".

Отмечается, что самого Игоря Гринкевича на заседании не было — он находится в СИЗО по подозрению в попытке дать взятку сотруднику ГБР в размере полмиллиона долларов США.

Дело Игоря Гринкевича: что известно

Ранее сообщалось, что несколько месяцев назад Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками некачественной одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды на более 1,5 миллиарда гривен.

29 декабря 2023 года в пресс-службе ГБР сообщили о задержании львовского бизнесмена. По словам правоохранителей, он предлагал сотруднику Бюро взятку в размере 500 тысяч долларов США. 30 декабря Игорю Гринкевичу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).