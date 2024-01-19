Залог по полмиллиона за каждого: трое подозреваемых по делу Гринкевичей взяты под стражу

В Офисе генпрокурора заявили, что четвертый участник преступной схемы, как заявили ОГП, находится под стражей с 29 декабря 2023 года, пятый – объявлен в розыск.

Трое подозреваемых по делу о поставке некачественной одежды для ВСУ (делу Гринкевичей) взяты под стражу. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины в Telegram.

"По ходатайствам Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд столицы избрал меры пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ почти на 1 млрд гривен", — сказано в сообщении.

В прокуратуре заявили, что в качестве альтернативы суд определил возможность внесения залога в размере более 500 миллионов гривен для каждого из них.

Сообщается, что срок действия определений до 16.03.2024 года. Кроме того, четвертый участник преступной схемы, как заявили ОГП, находится под стражей с 29 декабря 2023 года, пятый – объявлен в розыск.

"Им инкриминируют создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 УК Украины)", — заявили в Офисе генпрокурора.

Дело Гринкевичей Фото: Скриншот

Дело Игоря Гринкевича: что известно

Ранее сообщалось, что несколько месяцев назад Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное производство по факту сделок с закупками некачественной одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды на более 1,5 миллиарда гривен.

29 декабря 2023 года в пресс-службе ГБР сообщили о задержании львовского бизнесмена. По словам правоохранителей, он предлагал сотруднику Бюро взятку в размере 500 тысяч долларов США. 30 декабря Игорю Гринкевичу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).