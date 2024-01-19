Подземные командные пункты. Метинвест Ахметова начал производство для ВСУ стальных штабов-бункеров

Группа Метинвест в рамках инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова наладила производство стальных подземных командных пунктов, которые защищают личный состав от обстрелов. А также обеспечивают комфортные условия работы командования ВСУ на линии фронта. Это новая модификация уже известных стальных "крыивок" от Метинвеста. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Первый стальной штаб, рассчитанный на 30 военнослужащих, уже передали Сухопутным войскам Украины и установили на одном из самых горячих направлений фронта.

Конструкция разворачивается и сворачивается за короткое время, а при правильной установке обеспечивает защиту от обстрелов артиллерии любого калибра.

Стальной штаб состоит из пяти или шести (в зависимости от комплектации) отдельных мобильных бункеров: это соединенные между собой подземные укрытия, выполняющие различные функции — от жилого помещения и санитарной зоны до рабочего штаба командования. Таким образом образуется целый подземный комплекс зданий.

Штабы оборудованы всем необходимым оборудованием для комфортного пребывания: спальными местами и рабочими зонами, душевыми и бойлерами, системами отопления, освещения и связи, местами для хранения оружия и личных вещей и электронной техникой. Это позволяет использовать подземный штаб не только как укрытие и место отдыха, но и как рабочую зону для командования на линии фронта.

"Разработка улучшенных бункеров, целых подземных комплексов — это вклад Метинвеста и Стального Фронта Рината Ахметова в улучшение быта бойцов на линии фронта. Потому что люди — это главное. Надеюсь, что таких КП на линии фронта будет становиться все больше, и эти "подземные городки" станут надежной опорой для командования военных соединений. В планах Метинвеста также разработка новых конфигураций подземных стальных комплексов для других нужд ВСУ. Поэтому мы не будем останавливаться, пока Украина не победит", — прокомментировал передачу первого КП в ВСУ операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Новые командные пункты базируются на традиционной модели бункера-"укрытия", более 330 единиц которых уже передал Метинвест различным бригадам ВСУ с 2022 года. Конструкцию стандартного стального бункера доработали для использования в составе постоянного штаба, габариты увеличили до 6 метров в длину и 2,3 метра в высоту. На изготовление одной такой конструкции специалисты предприятий Метинвеста тратят около 400 часов.

"Преимущество нашей армии над противником: мы воюем качественно, мозгами. И в то же время умеем принимать взвешенные решения оперативно, потому что на кону — жизнь наших воинов и успех боевых действий. Именно поэтому стремимся даже на "нуле", в аду войны обезопасить и создать комфортные условия для работы и отдыха военных. Командные пункты на базе модульных укрытий отвечают запросу армии и позволяют на передовой обустроить укрепленные штабы, которые в любой ситуации будут выполнять свою главную задачу — руководить боем и наносить сокрушительные поражения врагу", — отметил бригадный генерал Вооруженных сил Украины Владимир Горбатюк.

Всего с начала полномасштабной войны Метинвест направил на поддержку Украины и украинцев 4,8 млрд грн. Из этой суммы более 2,5 млрд грн — это помощь бойцам в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.