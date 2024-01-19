Нельзя допустить восстановления на должностях чиновников с гражданством РФ, — эксперт

Решение Верховного Суда, которое восстанавливает в должности чиновницу Минюста с гражданством РФ, недопустимо и подрывает обороноспособность страны во время войны. Об этом пишет политолог Алексей Курпас, передает kp.ua.

Эксперт возмущается решением Верховного Суда, которым отменено постановление о законности увольнения гражданки РФ с должности на государственной службе.

"Речь идет о чиновнице Минюста Марине Прилуцкой, которая, по данным СБУ, добровольно получила российское гражданство и во время пребывания в оккупированном Крыму контактировала с сотрудниками ФСБ. Место пребывания Прилуцкой сейчас неизвестно. Наверное, она находится там, где получила гражданство", — подчеркивает Курпас.

Эксперт считает, что такое решение ВС может вызвать протестную реакцию гражданского общества.

"Принято решение, которое подрывает обороноспособность страны во время войны. Фактически против государства совершили диверсию! Как в таких условиях должны работать спецслужбы, если Верховный (!) суд фактически отбеливает нарушителей — людей, которые получили паспорт РФ? Считаю, здесь свое слово должно сказать гражданское общество. Мы не можем позволить возвращать предателей и российских граждан на государственные должности!" — акцентирует эксперт.

"Возвращать во власть российских предателей — это плевать на тех, кто сейчас на фронте отражает нашествие россиян. Надо отрезвить судей, которые похоже забыли, как бежали зимой 22-го из окруженного Киева. А я напомню, что именно в феврале 22-го, россияне собирались вернуть Януковича в Киев, в том числе, опираясь на решение украинского суда", — резюмирует Курпас.

Напомним, ранее стало известно, что коллегия судей Кассационного административного суда ВС в составе судьи-докладчика Андрея Жука, судей Натальи Мартынюк и Жанны Мельник-Томенко отменила постановление о законности увольнения гражданки РФ с должности на государственной службе.