Схема на десятки миллионов: стали известны детали контракта КНУ им. Шевченко с Минобороны, — СМИ

После скандала с непрозрачными сделками на питание армии со стороны структур Светланы и Игоря Гринкевичей, журналисты-расследователи издания "Наші гроші" указали на еще один крупный контракт с признаками значительного завышения цен. Речь идет о питании курсантов Министерства обороны в университете им. Шевченко в Киеве, где местный ректор Владимир Бугров, как считают журналисты, завышает цены на отдельные позиции чуть ли не в два раза по сравнению с рыночными, а оплачивается это из государственного бюджета через оборонное ведомство, говорится в материале "Наші гроші".

Журналисты расписали ценовую сетку в КНУ, это: 333 гривны за хека замороженного (в "Трейд лайнс ритейл" Светланы Гринкевич та же позиция — 120 гривен), 41,41 грн за хлеб ржаной (у Гринкевичей — 13 грн), 8 грн за питьевую воду (у Гринкевичей — 5,5 грн), 180 грн за консервы с говядиной (у Гринкевичей — 100 грн) и тому подобное.

Таким образом, контракт, который будет действовать до 31 марта 2024 года, может включать в себя завышенные в полтора-два раза цены даже по сравнению с откровенно коррупционными сделками, отмечается в материале. А всего в рамках соглашения руководство КНУ получит из бюджета 51,45 млн гривен.

Также расследователи добавили, что университеты получили свои контракты "вообще без торгов, поскольку речь идет о питании курсантов в столовых самих университетов", то есть КНУ "выставило военным прайс, который министерство вынуждено оплачивать".