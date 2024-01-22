Зеленский внесет в ВР законопроект о двойном гражданстве: кто сможет его получить (видео)

Принятие законопроекта позволит иметь гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира.

В Украине станет возможным двойное гражданство. Об этом 22 января в своем обращении к украинцам по случаю Дня соборности сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Все, в чьих жилах течет украинская кровь и в чьей груди бьется свободное сердце. Украинцы по происхождению, которые давно доказали, что являются украинцами по духу. И после многих лет ожидания они наконец должны стать украинцами и по паспорту. На законодательном уровне. Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства", — сказал он.

По словам президента, благодаря принятию законопроекта все этнические украинцы и их потомки смогут иметь гражданство Украины.

"Все, кто в периоды разных волн эмиграции вынужденно оставил родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки. Все, кто помогает нам несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли. Иностранные добровольцы, которые стали на защиту Украины, все, кто воюет за свободу Украины, как за родную Родину. И Украина станет для них такой", — заявил Зеленский.

Он также отметил, что сегодня подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации" и назвал это "возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего".

Напомним, что россияне начали массово подавать документы на то, чтобы получить паспорт Молдовы. Власти не успевают обрабатывать новые заявки.

Ранее сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба поддержал идею двойного гражданства в Украине. По его словам, идея наличия двух паспортов должна стать элементом государственной политики, которая продемонстрирует силу украинских документов в мире.