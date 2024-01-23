СМИ сообщили о завышенных ценах на питание курсантов в КНУ: в ВУЗе отреагировали

В университете утверждают, что обнародованная в медиа информация о поставках продуктов для курсантов по завышенным ценам "необоснованная" и "не отражает фактических обстоятельств".

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (КНУ) сообщили о проведении внутренней проверки в связи с сообщениями СМИ о закупках питания для курсантов Министерства обороны по завышенным ценам. Об этом говорится на официальном сайте учебного заведения.

Сообщается, что университет уже долгое время предоставляет Министерству обороны Украины услуги по питанию военных, а исполнение договоров на питание военных постоянно находится под контролем оборонного ведомства и других уполномоченных органов.

В КНУ отметили, что в 2023 году состоялась проверка обеспечения питания военнослужащих ВСУ Счетной палатой, которая не выявила нарушений со стороны ВУЗа. В учебном заведении также прокомментировали цены на некоторые продукты, упомянутые журналистами.

Так, в ВУЗе заявили, что заявленная в каталоге КНУ цена товара "Хек замороженный" в 333 гривны является "досадной технической ошибкой". В университете утверждают, что по такой цене не было закуплено ни одного килограмма упомянутой рыбы.

В КНУ отметили, что ВУЗ подготовил обращение в Департамент ресурсного обеспечения Минобороны Украины с просьбой заключить дополнительное соглашение на корректировку цены на товар "Хек замороженный" в соответствии с рыночной ценой, которая составляет 93 гривны.

"Хотим поблагодарить общественность за выявленную опечатку в каталоге и уверяем, что система внедренного контроля за закупками в Университете сделала бы невозможными такие закупки", — говорится в сообщении.

Кроме того, в КНУ считают, что закупки позиции "Вода питьевая" по 8 гривен "надлежащим образом обоснованы", так как, по данным Госстата, средняя цена на минеральную воду составляет 22 гривны.

"Уже сейчас можно утверждать, что обнародованная в медиа информация о завышении необоснованна, ведь не отражает фактических обстоятельств. Университет продолжает внутреннюю проверку и готов к диалогу с представителями общественности и СМИ", — заявили в университете.

Контракты КНУ им. Шевченко с Минобороны: что известно

Портал "Наші гроші" 18 января сообщил, что 29 декабря Минобороны Украины заключило соглашения на сумму 55 миллионов гривен с двумя киевскими университетами на обеспечение питанием личного состава учебных заведений. По словам журналистов, цены в этих контрактах намного выше, чем в других поставщиков оборонного ведомства.

В публикации упоминаются такие позиции, как "Хек замороженный" за 333 гривны, "Хлеб ржаной" за 41,41 гривны, "Вода питьевая" за 8 гривен, "Консервы с говядиной" за 180 гривен и прочие товары.

Напомним, 9 января заместитель министра обороны Украины Виталий Половенко сообщил, что Минобороны разрывает все контракты с компаниями, связанным с семьей Гринкевичей, которая фигурирует в коррупционном скандале.

Ранее, 9 ноября, СМИ сообщали, что Минобороны потратило два миллиарда гривен на три контракта о закупках для Сил обороны Украины, однако все сделки провалились и товары не были доставлены военным.