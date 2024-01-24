Используют опыт COVID-19: Украина готовится к приближению пандемии "болезни Х" (видео)

По словам главы Минздрава, в системе здравоохранения обеспечили кадровый ресурс. Для борьбы с новым заболеванием важны сети лабораторий и партнерство с европейскими странами.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина приближается к пандемии "болезни Х", но при этом может уже опереться на приобретенный опыт во время пандемии COVID-19. Об этом глава Минздрава заявил на брифинге 24 января.

Глава ведомства сказал, что, согласно проведенному международными экспертами и ВОЗ медиамониторингу, больше всего фейков и неподтвержденной информации о том, что "болезнь Х" якобы скрывают на глобальном уровне, распространяется именно в Украине.

Ляшко уточнил, что под упомянутым заболеванием понимают любую болезнь, которая появляется внезапно и ведет к последствиям, сопоставимым с 2020 годом.

На 77-й ассамблее ВОЗ, которая состоится в конце мая, могут проголосовать за новое "пандемическое соглашение", которое будет регулировать механизмы работы во время гипотетической вспышки инфекционного заболевания. Украина, как и другие страны мира, готовит к этому свою систему здравоохранения.

"В системе здравоохранения обеспечили кадровый ресурс, улучшили материальную техническую базу и запустили глобальное партнерство, позволяющее быть готовым к вызовам, связанным с "болезнью Х", — отметил министр, добавив, что в Минздраве выделили три основных компонента готовности к новой пандемии: кадровый персонал, сети лабораторий и партнерстве с европейскими странами.

В системе здравоохранения Украины заняты порядка 15 тысяч сотрудников. Финансирование отрасли за последние три года возросло почти вдвое. В 2021 году выделялось 2,6 млрд грн госсредств, теперь же — 4,9 млрд.

Улучшается и материально-техническая база медучреждений. Всего в прошлом году 193 заведения получили пакет от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) под названием "Готовность к эпидемии или вспышки к инфекционным болезням".

Виктор Ляшко — о пандемии Х (с 8 минуты)

По словам Ляшко, в медучреждении работают специалисты, которые должны пройти тренинги. Ко всему прочему, должны быть областные реанимационные отделения и необходимое оборудование.

На базе учреждений формируется запас — медицинская корзина — перечень соответствующих лекарственных средств на три месяца, уточнил министр.

Что такое болезнь X?

С февраля 2018 года болезнью Х стали называть неизвестные патогены, которые могут вызвать эпидемию или даже пандемию. Наименование ВОЗ приняла, чтобы улучшить планирование и в экстренном порядке адаптироваться к новым патогенам, своевременно начать разработку вакцины или новых методик лечения.

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, в свою очередь, назвал "болезнь Х" гипотетическим заболеванием. В 2018 году его внесли в перечень заболевания отдельным пунктом как условное обозначения возможного вируса.

По его словам, известно примерно о 150 вирусах, которые могут вызвать это заболевание.

17 января 2024 года глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус отмечал, что идея т.н. "болезни Х" не нова. ВОЗ использует этот термин с 2018 года.

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