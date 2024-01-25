В Черкасской области "помощник депутата" украл у фермеров сотни свиней на более 700 тысяч гривен

Фермерам организаторы схемы вручали расписку и пообещали, что вернут деньги за несколько дней, однако впоследствии просто исчезали.

Мужчина похитил у фермеров 220 свиней на общую сумму 728 286 грн. Каменский районный суд Черкасской области огласил соответствующий приговор.

В феврале-апреле 2016 года, как указано в документе, он осуществлял прием свиней у фермеров. Гражданин обещал заплатить позже, но средств не предоставил. Животных впоследствии сдавал своему партнеру, который якобы с ним не рассчитался за товар. В связи с этим он задолжал средства людям. Мужчина объяснял, что пытается выплатить компенсацию.

Потерпевшие на суде сообщили, что подозреваемый некоторым фермерам представлялся "помощником депутата", а также давал свои визитные карточки. Его сообщник принимал свиней по выгодной цене. Фермерам вручали расписку и пообещали, что вернут деньги за несколько дней, однако впоследствии просто исчезали.

Судебная инстанция также заслушала свидетелей, которые сотрудничали с подозреваемым. Некоторые из них подтвердили покупку у "помощника депутата" свиней, однако с ним рассчитались. Как отметили рабочие, они ничего не знали о мошенничестве и просто выполняли свою работу.

Суд признал мужчину виновным. В отношении подозреваемого ранее уже был применен испытательный срок. Его теперь осудили на 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, военный-водитель организовал "бизнес" на уклонистах. Он придумал продавать повестки. Мужчина, служивший по контракту, предложил знакомому "спасение" от призыва. Они встретились трижды, и за это время цена на бланки от ТЦК и СП выросла.