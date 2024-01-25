В Киеве загорелась школа, детей эвакуировали: что известно (фото, видео)

Сообщается, что пожар возник в одном из классов. В ГСЧС рассказали, что огонь вспыхнул "за шкафом".

В киевском жилом массиве Позняки произошел пожар в школе. Об этом 25 января сообщил телеканал "Киев".

"Детей и работников эвакуировали. Пожарные на месте, по предварительным данным возгорание началось в одном из классов", — передали журналисты.

В соцсетях проинформировали, что пожар произошел в школе №323, которая находится по адресу: улица Александра Мишуги, 5.

Отмечается, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) оперативно отреагировала и потушила пожар. Причины возгорания пока неизвестны, их установит следствие.

Фото с места событий Фото: Соцсети Фото с места событий Фото: Соцсети

В комментарии "24 Каналу" представители ГСЧС подтвердили, что в Дарницком районе на улице Мишуги, 5 вспыхнул пожар.

"В 3-х этажном здании школы №323 на 2-м этаже возникло возгорание за шкафом на площади 2 метров квадратных", — рассказал собеседник СМИ.

Журналисты подчеркнули, что жизни детей и учителей ничего не угрожает. Пожар ликвидирован, благодаря работе ГСЧС огонь не охватил большую площадь.

Напомним, в ряде областей Украины закрыли школы на карантин. В Киеве вводить карантинные ограничения пока не планируют.

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