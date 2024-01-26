Во Львове 40-летняя женщина родила 11 ребенка (фото)

Самому старшему сыну женщины по имени Ирина 17 лет, а самому маленькому всего несколько дней. Одиннадцатый ребенок львовянки родился с весом 3,7 кг.

Во Львове во Львовской областной клинической больнице мсцева жительница родила 11 ребенка. Об этом сообщили на странице медицинского учреждения в Фейсбук.

"Ирине 40 лет, это ее 11 ребенок. Самому старшему сыну 17 лет, а самому маленькому всего несколько дней. Святослав, так назвали мальчика, родился с весом 3 кг 700 граммов. Роды прошли успешно, команда сработала профессионально, слаженно и четко", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение длительного времени женщина во время беременности находилась под наблюдением медиков в отделении экстрагенитальной патологии, ведь несмотря на общее состояние здоровья и 11-е роды, женщина нуждалась в профессиональной опеке.

"Радуюсь, что имею возможность работать с высококлассными специалистами, учиться у них и приобретать навыки-рассказывает акушер-гинеколог. Хорошо, что все удалось, роды прошли без осложнений и родился здоровый мальчик", прокомментировал событие Сергей Игнатович, врач акушер-гинеколог.

Самому старшему ребенку Ирине — 17 лет

Команда роддома презентовала роженице необходимые для малыша вещи: корзину для транспортировки ребенка, ванночку, одежду, пеленки, подгузники и игрушки.

Напомним, что в секторе Газа появился на свет младенец после гибели матери в результате бомбардировки. Врачи извлекли ребенка из тела погибшей матери Ханади Абу Амши путем кесарева сечения.

В Ровенской области 14 января 40-летняя женщина родила 11-го ребенка прямо в своем автомобиле. Роды начались неожиданно ночью, и пара не смогла доехать до больницы.