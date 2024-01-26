Більше за звичайний замок: сучасні системи контролю доступу від GreenVision

У сучасних реаліях системи контролю та управління доступом (СКУД) відкривають широкі можливості для запобігання несанкціонованому доступу до матеріальних та інтелектуальних цінностей, а також до корпоративної інформації.

Інтелектуальна система контролю доступу не тільки забезпечує права доступу у приміщення, а й допомагає аналізувати час та присутність працівників, надаючи точні дані для оплати праці та ефективного управління робочим графіком.

Крім того, СКУД забезпечує точне визначення присутності людей на об'єкті, що полегшує організацію евакуаційних заходів у разі виникнення небезпеки.

Фахівці українського бренду відеоспостереження GreenVision розповіли, як ефективно використовувати комплекти контролю доступу для посилення безпеки та полегшення контролю відвідувачів на побутових або промислових об'єктах шляхом автоматизації багатьох процесів.

Де найчастіше встановлюють системи доступу та контролю?

Готові комплекти СКУД, як ефективний засіб фізичного контролю, управління доступом і моніторингу подій можна використовувати на території будь-якого об'єкта. Такі системи встановлюють:

на режимних об'єктах, у державних, фінансових та військових установах;

в офісах або на промислових підприємствах та складах

у житлових комплексах та приватних будинках.

Якщо навести приклади практичного використання готових комплектів контролю доступу GreenVision — це приміщення з обмеженим доступом.

В кімнатах, де розташовано сейф з готівкою, документами або іншими цінними паперами можна встановити антивандальний комплект СКУД із магнітним замком. Право доступу матимуть, лише касир, головний бухгалтер, фіндиректор або інші уповноважені особи. Система ідентифікує користувача й фіксує час входу та виходу, що дозволяє контролювати відвідувачів та запобігати розкраданням.

можна встановити антивандальний комплект СКУД із магнітним замком. Право доступу матимуть, лише касир, головний бухгалтер, фіндиректор або інші уповноважені особи. Система ідентифікує користувача й фіксує час входу та виходу, що дозволяє контролювати відвідувачів та запобігати розкраданням. Серверні та інші об'єкти, де може зберігатися інтелектуальна власність або секретна інформація. Доступ до таких приміщень також має обмежене коло осіб, але для ефективного запобігання витоку інформації рекомендуємо встановлювати на таких об'єктах СКУД з відбитком пальця, що надає додатковий рівень безпеки, бо відбиток пальця є унікальним і його неможливо підробити.

Доступ до таких приміщень також має обмежене коло осіб, але для ефективного запобігання витоку інформації рекомендуємо встановлювати на таких об'єктах СКУД з відбитком пальця, що надає додатковий рівень безпеки, бо відбиток пальця є унікальним і його неможливо підробити. Бездротовий (Wi-Fi) комплект СКУД для важких металевих дверей з двома замками зазвичай встановлюють на складах, де зберігають паливно-мастильні матеріали, лабораторне обладнання ліки та інші ресурси, що потребують особливих умов зберігання . Крім того, подібні системи ефективно працюють на режимних та стратегічних об'єктах.

. Крім того, подібні системи ефективно працюють В житлових домах та невеликих офісах встановлюють комплекти СКУД з домофоном. Така система зручна, бо дає можливість дистанційно відкривати двері після спілкування з відвідувачем. Вбудований блок безперебійного живлення гарантує стабільну роботу СКУД при систематичних та непередбачуваних відключеннях електроенергії. Використання мережі Wi-Fi для підключення системи контролю доступу (СКУД) спрощує процес користування, дзвінок на домофон може автоматично переадресовуватися на мобільний телефон, щоб ви змогли відповісти відвідувачу, не відволікаючись від роботи або відпочинку.

Як працює система контролю та управління доступом у комплекті?

Для розуміння процесу роботи системи контролю та управління доступом (СКУД) розділимо його на наступні основні етапи:

Ідентифікація користувача. Користувачам, які мають право доступу на об'єкт видають магнітний ключ (картка або брелок) з індивідуальним кодом. Біометричні системи контролю можуть використовувати для ідентифікації відвідувачів відбитки пальців, розпізнавання обличчя чи інші унікальні параметри людини. Читання ідентифікаційної інформації. Зчитувачі або контролери доступу, встановлюють біля входів у приміщення, що контролюється для приймання та обробки інформації з карт або інших ідентифікаційних пристроїв. Ухвалення рішення про доступ. Після обробки інформації, за допомогою програмних засобів, відвідувачу надається або обмежується вхід. Система програмується відповідно до налаштувань системи СКУД та встановлених правил. Управління зонами доступу.При позитивному рішенні СКУД активує електромагнітний або електроригельний замок, що контролює прохід. При виявленні спроби несанкціонованого доступу система СКУД попереджає про спробу злому та автоматично блокує вхід. Моніторинг. Пропускна система обліку робочого часу зберігає дані про події доступу, включаючи час, дату, місце та особи користувача. Ці дані можуть бути використані для аналізу відвідувань та моніторингу роботи співробітників.

Як обрати необхідну систему контролю доступу?

Обираючи систему контролю доступу, важливо враховувати різноманітні фактори, що визначаються конкретними потребами та характеристиками вашого об'єкта.

Великі офісні будівлі, складські комплекси, житлові будинки та інші об'єкти можуть вимагати різних рішень. Важливо обрати систему, яка відповідає конкретним розміром та призначенням об'єкта.

Визначтеся, скільки людей буде використовувати систему контролю доступу.

Оберіть метод аутентифікації.

Оцініть необхідні інструменти для управління та моніторингу системи. Віддалене управління, аналітика та звітність тощо.

Оцініть витрати на встановлення та обслуговування системи.

Подбайте про захист від несанкціонованого доступу, використовуючи сучасні технології шифрування.

Щоб правильно вибрати модель СКУД або замовити встановлення системи контролю доступу під ключ, зверніться за консультацією до фахівців GreenVision.