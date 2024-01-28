Неизвестное имение гетмана Разумовского найдено в Черниговской области, — СМИ (фото, карта)

Сооружение функционировало в едином садово-парковом комплексе, который связывают с семьей последнего гетмана Украины.

Экспедиция в Черниговской области обнаружила каменицу XVIII века, которая могла быть одной из структурных частей имения Кирилла Разумовского, последнего гетмана казацкой Украины. Об этом сообщает "Україна Інкогніта".

В селе Петровка, что на территории Нежинского района, специалисты увидели разные памятники. В частности они зафиксировали древний памятный столб-обелиск (вероятнее всего второй половины XVIII в.), старинную церковь (1838 г.) и земскую школу начала XX в.

Загадочная каменица XVIII века больше всего заинтересовала экспертов. Как выяснилось позже, есть паспорта объекта, еще советских времен. В нем указано, что это сооружение XVII- XVIII веков, но подробности не указаны.

Каменица XVII- XVIII веков Фото: Украина Инкогнита

В пойме реки Супий, в 900 метрах, как говорится в сообщении, расположено древнерусское городище. Парк и остров связывает насыпная дамба. Это может свидетельствовать, как считают специалисты, что в локации существовал единый садово-парковый комплекс. В усадебных парках XVIII — начала XIX веков такие "прогулочные" дороги через пруды или озера были чрезвычайно распространены. Масштабы парка довольно значительны, а это может указывать на функционирование немалой усадьбы, вероятно с дворцом. Бывшие владельцы этих территорий тоже известны — это семья Разумовских.

Каменица Фото: Украина Инкогнита

Эксперты сделали вывод, что каменица — это не просто древнее сооружение, а часть уничтоженного дворцово-паркового комплекса, который связан с семьей последнего гетмана Украины. По их мнению, возраст сооружения позволяет утверждать, что это здание могло быть связано с самим гетманом.

Фото: Google Maps

Издание "ЧЕІіпе" поинтересовалось у черниговского историка Андрея Подвербного информацией о возможном существовании имения последнего казацкого гетмана в этой локации. Он рассказал, что в 70-80-х годах XVIII века село Петровка принадлежало к владениям Кирилла Разумовского. Такие данные указаны в статистических документах, а именно — "Описаниях Киевского наместничества".

Напомним, в ноябре стало известно, что на Волыни на месте бывшего немецкого госпиталя обнаружили древние находки. Вероятнее всего, плита, которой сотня лет, висела на помещении еврейской школы.