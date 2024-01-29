Українська універсальна біржа впровадила систему моніторингу та контролю виконання біржових договорів: чому це важливо

З липня 2021 року на базі Української універсальної біржі проходять аукціони з реалізації необробленої деревини та пиломатеріалів. Це відбулось завдяки змінам у законодавстві, що мали на меті врегулювати ринок деревини, який більш ніж за 30 років незалежної України так і не зміг стати прозорим, зрозумілим та конкурентним. За майже 3 роки від старту реформи позитивні зміни на ринку деревини очевидні. Торги стали відкритими; завдяки біржовим аукціонам почала формуватись справедлива ринкова ціна на сировину; покупці можуть придбати потрібну продукцію незалежно від географічного розташування, бо тепер усі знаходяться в рівних умовах. Але найкраще ситуацію можна продемонструвати завдяки цифрам.

У 2023 році на майданчику УУБ було проведено 5680 аукціонів. З них було реалізовано круглих лісоматеріалів об’ємом понад 4 мільйони метрів кубічних на загальну суму 14 млрд грн.

Деревини дров’яної реалізували майже 3 мільйони метрів кубічних на загальну суму 3 млрд грн.

Об’єм проданих пиломатеріалів — 724 тисячі метрів кубічних, а сума їх реалізації — майже 2,5 млрд грн.

Значна частина коштів із зазначених сум була спрямована державою на підтримку Збройних сил України.

Не менш важливим є фактор того, що окрім проведення успішних аукціонів, ліцензовані біржі впроваджують також різноманітні сервіси, аналогів яких раніше ніколи не було на українському ринку, а при їх розробці врахований досвід кращих закордонних колег.

До прикладу, Українська універсальна біржа на постійній основі впровадила систему моніторингу та контролю виконання біржових договорів.

"Важливість моніторингу виконання біржових договорів полягає в виконанні комплексу заходів щодо зменшення вчинення кількості порушень зобов’язань учасниками за угодами, а також супровід виконання договорів, захист прав та інтересів сторін. Пріоритетним завданням моніторингу є систематична робота з учасниками ринку над підвищенням рівня виконання біржових угод, оперативне вирішення питань, пов’язаних із таким виконанням, створення прозорих та ефективних механізмів виконання учасниками торгів своїх зобов’язань. Своєю чергою це підвищує рівень довіри учасників аукціонів, бо вони впевнені, що продавці точно отримують дохід від реалізації деревини, а покупці будуть забезпечені необхідною сировиною", — розповідає Володимир Тристан, заступник директора УУБ з моніторингу біржових торгів, виконання біржових угод та біржових договорів.

До учасників, які порушують умови контракту, Біржа може застосувати фінансові та дисциплінарні санкції. Це може бути утримання частини гарантійного внеску, недопущення до торгів протягом певного періоду і т.п. Також, в якості здійснення превентивних заходів, Біржа може застосувати до учасника захід впливу у вигляді попередження.

У всіх регіонах України, в яких проводить аукціони Біржа, залучені агенти УУБ, які безпосередньо займаються контролем процесу відвантаження реалізованої деревини майбутньому власнику.

Завдяки налагодженому процесу усі сторони біржового договору мають змогу оглянути партію придбаної деревини, перевірити її якість та відповідність й ще ряд параметрів, які визначені в умовах договору купівлі-продажу. Якщо претензій не виникає, то сторони підписують відповідний документ. Якщо претензії є, то агенти допомагають у максимально короткий термін їх врегулювати.

"Наша команда зацікавлена у вдосконаленні системи моніторингу виконання договорів. Додаємо сучасні електронні системи контролю, комунікуємо безпосередньо з учасниками ринку. Порівнюючи результати різних років, то прогрес одразу помітний. У 2021 році рівень виконання договорів становив 56%, а у 2023 році склав понад 88%. Ставимо перед собою амбітну ціль у поточному році вийти на результат 90 — 95%", — ділиться планами Сергій Гладкий, директор Української універсальної біржі.