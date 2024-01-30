В Киеве построят новый участок тоннеля между станциями метро "Лыбедская" и "Демеевская" (фото)

Существующую конструкцию тоннеля в декабре удалось стабилизировать изнутри. Для этого применили специальные металлические леса.

Между станциями киевского метро "Лыбедская" и "Демеевская" будут строить новый участок тоннеля на замену аварийному. Об этом в Facebook сообщил CEO холдинга MS Capital, в который входит компания Autostrada, которая проводит эти работы, Максим Шкиль.

К проекту намерены привлечь более 500 специалистов по подземному строительству, которые имеют значительный опыт в строительстве метрополитенов. Создание плана восстановления осуществляют три группы проектировщиков.

Движение поездов на данном участке было остановлено в начале декабря в связи с проблемами с подтоплением и трещинами на блоках оправы тоннеля. Появился риск обвала, нарушилась геометрия сооружения.

Специалисты провели необходимые обследования и исследований приняли решение демонтировать аварийный участок тоннеля (длина которого составляет около 27 м). Как отметил Шкиль, на этом месте построят новый монолитный тоннель, открытым способом прямоугольного сечения. Существующую конструкцию тоннеля в декабре удалось стабилизировать изнутри. Для этого применили специальные металлические леса (которые выдерживают нагрузку до 15 т/м кв), чтобы тоннель больше не давал просадки.

Он отметил, что сейчас восстановительные работы ведутся как внутри тоннеля, так и снаружи. Осуществляется соответствующая разработка котлована для демонтажа поврежденных конструкций тоннеля. Задействовано более 30 единиц собственной спецтехники.

"Все работы выполняем самостоятельно, без привлечения субподрядчиков!" — пояснил Шкиль.

Фото: Facebook

Подтопление метро в Киеве

Подтопление тоннелей Киевского метрополитена на Оболонско-Теремковской линии произошло в декабре 2023 года. Правоохранители начали расследование обстоятельств в отношении должностных лиц и подрядных организаций, которые строили перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

В генпрокуратуре 13 декабря показали состояние тоннелей. Специалисты указали на необходимость детального анализа проектной, строительной и другой документации, связанной с метрополитеном.

Напомним, 29 января в Киевраде рассказали, как на участке между "Демеевской" и "Теремками" перекрыли движение поездов. Стало известно, когда снова запустят станции метро.