"Укргаздобыча" должна признать поставщика китайских труб ненадежным, — эксперт

Акционерное общество "Укргаздобыча" должно признать компанию Vorex, которая поставляет стальные трубы из Китая, ненадежным поставщиком, который вмешивается в операционную деятельность государственной компании. Об этом заявил экономист Борис Кушнирук в Facebook.

"Чуть больше года прошло с момента возвращения Vorex на тендеры УГВ. За это время портфель заказов этой прокладки увеличился более чем на 100 млн долл. США. Каждый второй проводимый аукцион УГВ выигрывает Vorex. Казалось бы, поставщик, который получает такие контракты, должен удовлетворять любые прихоти клиента. Однако на самом деле все наоборот", — отмечает он.

По его словам, "Укргаздобыча" получает от Vorex больше вреда, чем выгоды. "Посредник набирает контрактов, вводя в заблуждение о своих возможностях поставлять продукцию вовремя, а затем срывает поставки. Конечно УГД пытается штрафовать Vorex согласно условиям контракта, взыскать какие-то средства с его банковской гарантии. Но и в данном случае эта "прокладка" умудрилась через суд заблокировать любые выплаты".

Экономист напомнил, что Vorex не впервые пытается через суд избежать обязательств перед украинскими государственными компаниями: "Подобный судебный иск Vorex уже подавала в сентябре 2023 года против другой государственной компании — "Оператора газотранспортной системы Украины". Тогда государство не смогло защитить свои интересы... Правительство и Укргаздобыча на этот раз должны более решительно отстаивать свои интересы, иначе вопрос возникнет уже к их руководителям".

Эксперт акцентировал на том, что посредник постоянно вмешивается в операционную деятельность УГВ.

"25 января Vorex подал жалобу в Антимонопольный комитет на "Укргаздобычу", заблокировав 4 тендера на закупку труб для добычи газа. Мотив — сроки поставки в 90 дней очень сжатые, трубы из Китая придут только через 180 дней. Но ведь трубы нужны УГВ здесь и сейчас! Такие трубы производят как в Европе, так и в Украине. Но Vorex пытается диктовать государственной стратегической компании свои условия", — отметил он.

Американская фирма посредник Vorex, по данным СМИ, поставляет в Украину продукцию китайских производителей Tianjin Pipe Corporation, Hengyang Valin Steel Tube Co и Baoshan Iron & Steel Co. Эти компании присутствуют на российском рынке, а в Украине работают не напрямую, а через фирму-посредника.

Благодаря американской прописке Vorex имеет возможность помогать китайским производителям обходить импортную пошлину в размере 52%. В то же время на аналогичную продукцию в странах Евросоюза и США действует пошлина в размере до 99%.