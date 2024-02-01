Допомога дітям-сиротам і відбудова зруйнованого села: які проєкти реалізує VBET Foundation в Україні

З гуманітарною місією в Україні працює благодійний фонд VBET Foundation.

Основні напрямки діяльності VBET Foundation:

підтримка гуманітарних проєктів для цивільного населення;

відновлення спортивної інфраструктури;

реалізація освітніх і культурних проєктів;

медична реабілітація.

Проєкти VBET Foundation

За запитом ГО "Збірна журналістів України" передано кошти на будівництво дитячого спортивного майданчика для дітей-сиріт зі східних областей України на території Будинку дитини № 1 у Львові.

VBET Foundation підтримав ініціативу "Відкрий своє серце для України" від БФ "Футбол для України", ініціатором якого є капітан Національної збірної України з футболу Олександр Зінченко, зокрема фонд перерахував благодійну допомогу на відновлення будинків у селі Ягідне Чернігівської області. Цей населений пункт перебував в окупації, оселі багатьох мешканців було знищено, а самі вони вимушено переховувались у підвалі школи. Зараз у селі тривають відновлювальні роботи.

Наразі менеджмент VBET Foundation працює над реалізацією інфраструктурного проєкту в Києві й акумулює допомогу кільком дитячим будинкам у різних областях України.