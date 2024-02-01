Нетипичный февраль: синоптики рассказали, какой будет погода в последний месяц зимы (карта)

По данным синоптиков, в этом году февраль будет без сильных морозов, но и не очень теплым. Ожидаются небольшое количество осадков.

В феврале 2024 года маловероятны существенные морозы, однако из-за периодического поступления арктического воздуха, на несколько дней температура может заметно снизиться. Об этом сказал заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко в комментарии "ТСН".

По данным Укргидрометцентра, в этом году последний месяц зимы будет не таким, как обычно. Так, в половине областей Украины температура воздуха будет выше нормы, а во второй половине — приближенной к норме.

"В феврале происходит переход среднесуточной температуры через 0 градусов в сторону повышения. На юге Одесской области, в Крыму и местами на Закарпатье это может произойти в первой декаде, в южных областях — во второй, в западных, местами в Ривненской, Житомирской и Киевской областях — в третьей декаде. В остальных областях — в начале марта", — сказал Прокопенко.

В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях в первые 7-12 дней февраля ожидается дневная температура +6-12 градусов, ночная — от 0 до 3-5 градусов. Во второй декаде температура упадет до +2-3 градусов днем и ниже нуля ночью.

На территории Волынской, Ровненской, Житомирской, Черниговской, Киевской и Сумской областей в первую неделю февраля синоптики прогнозируют теплую погоду с температурой +6-8 градусов днем и около нуля ночью, однако до конца месяца установится пасмурная погода с дневной температурой +2-3 градуса, ночной — 0-2 градуса мороза.

Прогноз погоды на 2 февраля Фото: Скриншот

В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях февраль начнется с теплой погоды — до +8-10 градусов днем и 0+2 градуса ночью. На протяжении месяца в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях дневная температура снизится до +3-4 градусов, а в Кировоградской и Днепропетровской — до +5-7 градусов.

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях в начале февраля возможно похолодание — дневная температура +2-4 градуса, ночная — 0 градусов. С 7 по 13 февраля ожидается потепление на 4-5 градусов. До марта ожидается примерно такая же погода, как в других регионах, кроме южных.

В Николаевской, Херсонской, Запорожской областях в первой половине февраля дневная температура будет держаться на уровне +8-12 градусов, в Крыму — до +15 градусов, Ночная температура составит +1-3 и +5 градусов соответственно. Во второй половине месяца ожидается похолодание — от +4 градусов днем и от 0 до +2 градусов ночью. В Одесской области будет немного холоднее — днем не выше +8, а ночью не выше +2 градусов.

По данным синоптиков, среднее количество осадков в феврале составит 29-67 мм. Ожидается, что в горах выпадет столько же снега, сколько в феврале, в остальных регионах будет преимущественно мокрый снег или дождь.

Напомним, согласно прогнозу Наталки Диденко от 21 января, февраль начнется относительно теплой погодой, однако через Украину будут перемещаться атмосферные фронты, которые принесут дожди, мокрый снег и усиление ветра.

Ранее, 29 января, Наталка Диденко сообщила, что в Украину движется антициклон, который охватит почти всю континентальную Европу уже 30 января.