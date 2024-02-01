Юлия Тимошенко: Нельзя бороться за свободу государства, лишая свободы нацию

Команда "Батькивщины" будет бороться против нового законопроекта о мобилизации, ведь его принятие будет преступлением против Украины и неуважением к ее гражданам. Об этом на своей фейсбук-странице заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, передает "Телеграф".

Она раскритиковала поданную правительством новую редакцию документа.

"Парламент дерзко обманули, снова внеся отклоненные Верховной Радой драконовские нормы, причем кое-где даже в еще более жесткой редакции", — возмутилась лидер "Батькивщины".

Она назвала законопроект о мобилизации катастрофой, ведь он содержит недопустимые антиконституционные требования. По ее словам, команда "Батькивщины" ни при каких условиях не будет голосовать за этот законопроект и сплачивать украинцев на борьбу с ним.

На необходимость усилить социальную защиту военнослужащих, а также увеличить срок подготовки к службе отметил народный депутат от ВО "Батькивщина" Валерий Дубиль.

"Нужно вдвое повысить зарплаты воинам, которые воюют на фронте более полутора лет, а тем, кто не чувствует возможности продолжать службу даже за возросшее вознаграждение, дать отпуск в год. Для добровольцев – вдвое увеличить денежное обеспечение и гарантировать социальную защиту, в частности, жилье и медицинское страхование. На обучение должно быть минимум полгода — неподготовленным бойцам не место в зоне активных боевых действий", — отметил Валерий Дубиль.

Лидер "Батькивщины" также считает, что каждый военный, отслуживший более 18 месяцев, должен получить право на отпуск или демобилизацию, а на его место должен стать подготовленный работник силовых структур, таких у нас почти полмиллиона, а не первый попавшийся, кого поймают на улице.

"Украине нужна мобилизация. Но она не должна быть насильственной. Она должна быть мотивационной, на основе немедленного перехода в профессиональную армию. Поданный в парламент документ этого не предусматривает. Поэтому я и моя команда сделаем все возможное и невозможное, чтобы объединить общество в борьбе против этого возмутительного законопроекта", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Напомним, справедливая концепция мобилизации от Юлии Тимошенко должна выглядеть так: