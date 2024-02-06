Считали мертвым 6 лет: музыканты "Би-2" нашли в тюрьме Бангкока альпиниста из Украины (фото)

Георгий Сутурин сидит в тюрьме уже три года. За это время никто из украинского консульства к нему так и не пришел. Он потерял связь со своим сыном и не знает, что сейчас происходит в Украине.

В тюрьме в Таиланде нашелся украинец Георгий Сутурин, которого на Родине 6 лет считали мертвым. Сейчас его друзья просят МИД вернуть мужчину домой. Историю альпиниста и фотографа из Львовщины Георгия Сутурина рассказывает"Еспресо.Захід".

Сообщили, что умер в Таиланде

Георгию 58 лет. Он родом из города Червоноград на Львовщине. В свое время он активно занимался альпинизмом, покорял горы Кавказа и Памира. Также мужчина увлекался фотографией. И активно постил их в своем профиле в инстаграм.

Впоследствии мужчина со Львовщины переехал в Киев, а затем уехал за границу. Со своей подругой они отправились в Таиланд. Однако в конце 2018 года, его друзьям сообщили, что Георгий умер в Таиланде.

Георгий Сутурин

"Об этом мне сообщила его подруга. Это было в декабре 2018 года. Она написала сообщение, что Георгий умер. После того, удалила свой аккаунт и я не смог узнать больше. Поэтому фактически до сих пор думал, что он мертв. Но как оказалось, нет, Гоша жив, он все эти годы был в Таиланде в бангкокской тюрьме", — рассказывает товарищ Георгия Сергей Федирко.

Также Федирко опубликовал в фейсбук информацию об этом.

Музыкант Би-2 Глеб Колядин нашел украинца в Бангкоке

О том, что украинский альпинист жив стало известно благодаря рассказу музыканта популярной российской группы Би-2, которого недавно с другими участниками группы арестовали и держали в тюрьме в Таиланде из-за отсутствия рабочей визы. Глеб Колядин рассказал российскому изданию"Медуза", что в Бангкоке они оказались в Immigration detention center — в миграционном центре.

"Это не тюрьма, а место для временного содержания мигрантов. Люди, которые там сидят, считают, что это намного хуже тюрьмы. Там абсолютно нечеловеческие, ужасные условия содержания", — рассказывает Глеба Колядин.

По его словам, в камере сидело 86 человек из разных стран — Малайзии, Китая, России и Украины.

"В этой тюрьме для мигрантов до сих пор сидит человек из Украины Георгий Сутурин. Он сидит уже три года — за эти три года никто из украинского консульства к нему так и не пришел. Человеку 58 лет, за эти три года он потерял связь со своим сыном. Он попал туда до пандемии, прожил там все это время и два года войны — он вообще не в курсе того, что происходит в мире. Он узнает о новостях из обрывков англоязычных газет, которые попадаются ему в руки раз в неделю на прогулке. Он не знает, что случилось с Бучей, он не знает, что случилось с Мариуполем. А главное, он не знает, жив его сын или нет и что с ним происходит. Он очень хочет вернуться к себе на Родину. Его искренне жаль, и ему очень хочется помочь. В нашей камере не было ни одного человека, который бы сделал что-то ужасно ужасное или даже очевидно плохое", — сказал Глеб Колядин.

Музыкант группы "Би-2" Глеб Колядин

По словам Глеба Колядина, без огласки и помощи консульства, из миграционного центра можно выйти только благодаря взятке.

"Существует вполне "легальный" — по их меркам метод. Ты просто говоришь офицеру: у меня есть деньги, я готов себе купить билет. Говоришь, куда хочешь лететь, и летишь", — говорит Колядин.

Друзья украинца призывают МИД отреагировать

Друзья украинца Георгия Сутурина не знают, за что его задержали. Предполагают, что, возможно из-за наркотиков, но в то же время убеждены, что он их не употреблял. Также они удивлены тем, что консульство Украины в Таиланде не пытается освободить украинца.

Георгий Сутурин (в центре) с друзьями

"Консульские учреждения должны оказывать поддержку гражданам Украины! Это одна из их функций! Наш коллега-альпинист из Львовщины Георгий Сутурин, который почти 6 лет считался пропавшим без вести, уже длительное время находится в тюрьме в Бангкоке. Независимо от того на каких основаниях он там находится и за что, он должен получать надлежащую поддержку от государства Украина. Просим в чьих это силах помочь Георгию в первую очередь получить такую поддержку", — призвал МИД в фейсбук товарищ украинского альпиниста Олесь Пограничный.

Напомним, что в Украине осудили мужчину, который не захотел служить штурмовиком после операции. Украинец рассказал, что врачи пообещали дать ему статус ограниченной годности. Из-за этого "боевая" повестка стала для него настоящим сюрпризом.