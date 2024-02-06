На Житомирщине произошло массовое отравление угарным газом: что говорят в ГСЧС (фото)

Согласно предварительной версии, несчастный случай произошел в результате неисправности газового отопления. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства.

Семерых мужчин нашли мертвыми в селе Большие Низгорцы Бердичевского района Житомирской области. Предварительно предполагают, что произошло групповое отравление угарным газом. О деталях возможного несчастного случая пресс-служба Главного управления ДСНС Житомирщины рассказала на странице Facebook.

В заметке пресс-службы указано, что о происшествии стало известно 6 февраля в 9:20. Поступил сигнал, что в одноэтажном частном доме нашли сразу семь мертвых человек.

По предварительной информации, жертвы — мужчины, которые приехали из Винницкой области и планировали поработать в селе. Одно из объяснений инцидента — произошел несчастный случай, причина которого окончательно не известна.

Отравление на Житомирщине — команда спасателей Фото: ГСЧС Отравление на Житомирщине — где произошел инцидент Фото: ГСЧС

На место событий прибыли работники ГСЧС и газовой службы, пояснили спасатели. После осмотра помещения выяснили, что пожара не было. Одна из версий — произошло отравление угарным газом. Детали дела устанавливаются, отметили в пресс-службе.

На фотографиях, сделанных на месте событий, можно увидеть как выглядит дом внутри. В кадр попала газовая труба и гофрированная труба для вентиляции. Также можно заметить протертый стол, подоконники с бутылками из-под пива, вымытую посуду и несколько недоделанные окна помещения, где проживали люди. Кроме того, показывают, как спасатели проводят измерения в помещении.

Отравление на Житомирщине — работник ГСЧС Отравление на Житомирщине — осмотр помещения Отравление на Житомирщине — газовая и вентиляционная трубы Отравление на Житомирщине — газовая труба

Отравление на Житомирщине — детали

На странице Facebook ГСЧС Украины также вспомнили событие, которое произошло на Житомирщине 6 февраля. Отмечается, что причиной утечки угарного газа могла стать неисправная система газового отопления.

Спасатели напомнили, что угарный газ — бесцветный и летучий, не имеет запаха, поэтому человек не чувствует, когда он появляется в воздухе: смерть наступает "за считанные минуты". Указанное вещество — одна из основных причин несчастных случаев в домах, которые отапливаются дровами или газовыми котлами, имеют печки или камины.

Отметим, на портале Министерства здравоохранения Украины 5 февраля сообщили, что в течение января 2024 года от отравлений угарным газом пострадало 76 человек, в декабре 2023 года — 56. Признаки отравления наступают быстро: "головная боль, тошнота, учащенное дыхание, слабость, чувство усталости и головокружение", — перечислили на портале ведомства. При этом объяснили, что при первых симптомах следует немедленно обращаться в ГСЧС, звонить на номера 101 или 112.

Напоминаем, ранее Фокус писал об инцидентах, которые происходили с гражданами в результате отравления угарным газом. Например, 17 января стало известно о несчастном случае с целой семьей в Новгород-Северске на Черниговщине. В начале января аналогичная ситуация произошла на Киевщине: тогда умерли три человека.