"Укрнафта" безосновательно взыскала с Минобороны сотни миллионов: как так получилось, — нардеп

"Укрнафта" потребовала от Минобороны пересмотреть ставки по предыдущим контрактам, увеличив их до 20%, рассказал парламентарий Алексей Кучеренко.

Руководство "Укрнафты" путем манипуляций с налоговыми ставками заставило Министерство обороны Украины уплатить лишних 350 млн гривен за дизтопливо и бензины для ВСУ, и хотело взыскать еще больше, пока не дошло до суда и вмешательства генпрокуратуры. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал народный депутат, первый заместитель председателя Комитета энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко, передает "Телеграф".

Он пояснил, что решением Кабмина с 24 февраля 2022 года все операции по поставке нефтепродуктов для обеспечения силовых ведомств облагаются налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, и еще в марте и мае 2023 года "Укрнафта" поставляла Нацгвардии топливо на почти полмиллиарда гривен по нулевой ставке НДС.

Однако в январе и мае 2023 года "Укрнафта" заключила аналогичные контракты по поставке топлива для Минобороны со ставкой НДС 7%. Так, Минобороны закупило дизтоплива и бензинов на 5,5 млрд грн, уплатив дополнительно 350 млн грн налога на добавленную стоимость, который по закону платить не должно было.

"Представьте сколько "мавиков", средств защиты и другого такого жизненно необходимого имущества можно было приобрести за эти 350 млн грн?", — интересуется Кучеренко.

По его словам, уже в августе 2023 года "Укрнафта" стала требовать от Минобороны пересмотреть ставки по предыдущим контрактам, увеличив их до 20%.

В ноябре Хозяйственный суд г. Киева открыл дело по иску "Укрнафты" к государству в лице Минобороны об обязательстве подписать дополнительные соглашения к уже заключенным договорам поставки нефтепродуктов. Кучеренко обратился в генпрокуратуру, и та вступила в дело 21 декабря, сразу после чего "Укрнафта" отозвала свой иск, заявив в суде ходатайство об оставлении его без рассмотрения.

22 декабря Минобороны объявило новый тендер на закупку топлива на 3,4 миллиарда гривен по нулевой ставке НДС, и уже 9 января 2024 года "Укрнафта" предложила его реализацию Министерству обороны также с нулевой ставкой.

Однако, по мнению нардепа, до сих пор остаются открытыми вопросы: