На Днепропетровщине расстреляли авто заместителя мэра Никополя: подробности (фото)

В результате обстрела 58-летний мужчина погиб на месте. По факту убийства мужчины начато расследование.

На Днепропетровщине застрелили заместителя городского головы города Никополь. Его авто расстреляли неизвестные. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

"По данным следствия, 8 февраля 2024 года на одной из улиц Никополя неизвестные лица из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль. В нем находился заместитель городского головы", — говорится в сообщении.

В результате обстрела 58-летний мужчина погиб на месте. По факту убийства мужчины начато расследование.

Как сообщили в общественной организации "Приют", речь идет о заместителе городского головы Никополя Виталии Журавлеве.

"8 февраля около 8:30 в Никополе неизвестные расстреляли автомобиль заместителя городского головы Виталия Журавлева. Вокруг транспортного средства лежит много отстрелянных гильз", — рассказали в ОО.

Пресс-секретарь пресс-службы Нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила Фокусу, что после обстрела авто загорелось, а тело заместителя городского головы обнаружили в салоне уже после тушения пожара. Также в полиции сейчас выясняют, получал ли мужчина от кого-то угрозы накануне своей гибели.

"Полицейские установили приметы нападавшего. Сейчас продолжается сбор и анализ вещественных доказательств, проводятся оперативно-розыскные мероприятия для задержания подозреваемого", — сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровщины.

По данным источников издания "РБК Украина" в правоохранительных органах, одна из основных версий убийства заместителя мэра Никополя Виталия Журавлева — конфликт с местной группировкой, который длится с 2017 года.

Днепропетровская областная прокуратура уже начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия с целью установления лиц, причастных к совершению преступления.

Городской голова Никополя Александр Саюк пока информацию по поводу гибели своего заместителя не комментировал.

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