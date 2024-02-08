Компания нового владельца Brocard ведет бизнес в России и Беларуси — доля продаж компании достигает 4,5%, — СМИ

В 2022 году произошло переоформление права собственности на украинскую сеть Брокард, и владельцем стал французский предприниматель Филипп Бенасен. Именно его компания Inter Parfums продолжает работать в РФ и платить налоги в бюджет агрессора, передают "Українські новини".

23 мая 2022 года ООО "Брокард-Украина" у бенефициарного владельца гражданки России Татьяны Володиной купил француз Филипп Бенасен. Французский филиал косметической корпорации Inter Parfums, Inc., которую возглавляет Бенасен, до начала войны России против Украины был крупнейшим поставщиком духов для российской сети "Л'Этуаль" и сейчас продолжает вести бизнес с россиянами и белорусами, платя налоги в этих странах. Об этом говорится в статье "Законна ли смена владельца "Брокард Украина"? В этой истории последнее слово должен сказать АМКУ", передает ukranews.com.

"16 июня 2022 года пресс-служба Антимонопольного комитета сообщила, что АМКУ не предоставлял разрешение французскому косметическому холдингу Philippe Benacin на покупку 100% ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон". Там объяснили, что не могли выдать разрешение на концентрацию из-за действия специальных процедур на период военного положения", — пишут авторы статьи.

В материале указывается, что несмотря на запрет на законодательном уровне менять бенефициаров в компаниях, которыми владели россияне, в сентябре 2022 года в реестре конечным бенефициаром ООО "Брокард-Украина" уже указан гражданин Франции Филипп Бенасен.

Как отмечает издание, в годовом отчете компании нового владельца "Брокарда" Филиппа Бенасена Inter Parfums за 2023 год говорится, что из-за войны России против Украины и действия санкций в первом полугодии на рынок России и Беларуси приходилось менее 4,5% общих объемов продаж компании. Однако уже во втором полугодии удалось вернуться к более высокому уровню доходов и, соответственно, уплаты налогов. Фактически, речь идет о том, что, позволив Володиной переоформить "Брокард", государство потеряло возможность конфисковать ее актив. "У компании Брокард накануне вторжения на счетах было более 500 млн гривен, и по балансу числилось еще активов на миллиард. Это можно было конвертировать во что-то полезное для фронта, а на компанию найти управляющего, чтобы сеть продолжала работать, платить налоги в бюджет и зарплаты работникам", — напоминают в статье данные расследования Bihus.info.

Как отметил аналитик ОО "Антикоррупционный блокпост" Роман Портянко, в течение двух лет войны компания "Брокард" продолжает работать на украинском рынке, что наводит на мысль о двойных стандартах работы правоохранительной системы. "После противозаконной продажи россиянкой бизнеса в Украине ни один из правоохранительных органов не начал расследование по факту противозаконного отчуждения имущества. Антимонопольный комитет Украины также спрятал голову в песок и не предпринял необходимых действий в связи с тем, что компания была приобретена французом без согласия комитета", — говорит эксперт.

Журналисты напоминают, что Филипп Бенасен трижды собирал и подавал документы на получение разрешения покупки "Брокарда". Последние заявления поступили 18 декабря 2023 года от Philippe Benacin Holding и ООО "Алькор и Ко". Они приняты АМКУ к рассмотрению.