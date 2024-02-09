Прогноз погоды на выходные 10–11 февраля: весна уже пришла?

По данным Sinoptik.ua, погода на выходных будет облачной, местами вероятны осадки в виде дождей и мокрого снега, но при этом на всей территории Украины будет практически по-весеннему тепло.

Погода в субботу 10 февраля

Небо в субботу затянет тучами по всей стране, кроме южных областей. Местами пройдет дождь или мокрый снег. Сильный дождь ожидается в Киевской и Черниговской областях (до 6 мм), значительные осадки (дождь и мокрый снег до 10 мм) вероятны в Луганской, Харьковской и Сумской областях.

В южных регионах Украины будет теплее всего — днем столбики термометров здесь поднимутся до +13…+15 °С. В центре и на западе синоптики прогнозируют до +8…+11 °С. В Ровенской, Волынской, Житомирской и Донецкой областях воздух прогреется до +6…+9 °С. Прохладнее всего будет на востоке и северо-востоке страны — здесь термометры покажут около 0 °С.

Погода в воскресенье 11 февраля

Воскресенье будет облачным с прояснениями, незначительные осадки вероятны только в западных и восточных областях. В воздухе по всей стране будет ощущаться весна. Так, в Черниговской, Луганской, Харьковской и Сумской областях термометры днем покажут +4…+7 °С. В центре и на севере Украины воздух прогреется до +8…+10 °С, в западных областях — до +11…+13 °С, а жители южных областей уже могут ходить в ветровках — здесь синоптики обещают до +16 °С.

Погода в понедельник 12 февраля

Неделя начнется с пасмурной погоды, но практически без осадков. Небольшой дождь вероятен только в центре, во Львовской, Закарпатской, Ровенской и Волынской областях. Погода в начале недели будет радовать теплом: на большей части территории Украины термометры покажут +11…+14 °С. Даже в северных областях ожидаются +9…+11 °С.

Внимание, уровень воды повышается!

10–11 февраля поднимется уровень воды в большинстве рек Закарпатья — на реке Тиса (вблизи Рахова, Тячева и Хуста), реке Вишня и в нижнем течении Боржавы. Также резкое колебание уровней воды возможно на Десне — вблизи Новгород-Северского, Нежина, Шостки, а также в Броварском районе. Вероятно подтопление сельскохозяйственных угодий и автодорог.

Народные приметы и верования

Сильный ветер 10 февраля предвещал холодное мокрое лето, а снегопад или дождь — сухое и жаркое лето. А если небо затягивало тучами, наши предки ожидали снежную погоду в ближайшую неделю.

Теплый день 11 февраля обещал тепло до конца зимы, а дожди и снег предвещали холодную погоду вплоть до конца апреля.