Три года читал лекции "о сексизме": профессора педуниверситета отстранили от работы, детали

На труды профессора почти 3 тысячи раз ссылались другие украинские ученые. Теперь его учебный курс будут проверять на признаки сексизма.

Руководство Тернопольского национального педагогического университета (ТНПУ) им. В. Гнатюка, где работает фигурант скандала о сексизме, должно проверить содержание курса, который преподают студентам. Вместо этого ректорат обратил внимание на студентов — планируют внепланово проверить их знания. О реакции народного депутата от партии "Голос" Инны Совсун на ситуацию с профессором ТНПУ рассказали на портале "Суспільне".

Сексизм в Украине — детали ситуации в Тернопольском педуниверситете

Об инциденте в Тернополе на "Суспільному" рассказали 6 февраля.

В сюжете журналистов речь идет о д. п. н., профессоре, академике НАПН Владимирце Кравце. Студентки университета обратили внимание на курс "Педагогика: подготовка молодежи к семейной жизни", который он три года преподавал в учебном заведении. На фрагментах презентации, распространенных в сети, можно увидеть, что именно им рассказывал ученый:

обвинял женщин и девушек в том, что они ответственны за изнасилование;

утверждал, что женщины и мужчины думают по-разному. Например, женщины меньше интересуются карьерой, а больше семейной жизнью;

медицинскую манипуляцию "аборт" называл "детоубийством".

Студентки считали тезисы, озвученные Кравцом, сексистскими, унизительными, поэтому и распространили эту информацию в сети. Руководство университета встретилось с ними — заверило, что пересмотрит курс, а пока что преподавателя отстранили от преподавания в группе. Журналисты получили официальное объяснение, какое же именно принято решение: в документе указано, что будут проверять "качество преподавания курса", сделают анализ содержания учебной программы, остальные лекции не будут вычитывать, а у студентов проверят имеющиеся знания по предмету.

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Реакция экспертов и чиновников на события в Тернополе

Журналисты пообщались с экспертами — спросили специалистов Киевского центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию, а также адвокатов, есть ли в тезисах Кравца признаки сексизма.

Заместитель директора центра по гендерным вопросам Виктория Лендиел подтвердила, что обнародованные слайды — "это сплошной ужас". По ее словам, она не поверила своим глазам, когда увидела их в сети — надеялась, что это такой способ преподавания — "от противного".

"Но, увидев слайды, подтверждаю, что это абсолютно стереотипные утверждения, которые не стоит допускать. Это опасно, поскольку мы дальше несем это в массы, к школьникам, к другим студентам. Желательно не использовать такие нарративы".

Адвокат Лилия Баюш объяснила, что профессора можно привлечь к административной ответственности. Граждане, которые подозревают дискриминацию по признаку пола, имеют право обратиться в суд и если проблема будет доказана, виновника накажут.

Ситуация в Тернополе — адвокат Лилия Баюш Фото: Суспільне Ситуация в Тернополе — Виктория Лендиел Фото: Суспільне

Нардеп Совсун отреагировала на сюжет "Суспільного": согласилась, что курс действительно содержит сексистские высказывания.

Политик планирует действовать сразу в двух направлениях — обратится с депутатским запросом в ректорат и в Министерство образования и науки. При этом объяснила, что должен сделать университет. Во-первых, она желает узнать, каким образом утверждался курс, наполненный сексизмом. Во-вторых, предлагает подсчитать, сколько денег заплатили профессору, который читал этот курс три года. В-третьих, хотела бы понять, будут ли курс преподавать дальше. На сегодня известно, что занятия временно отменили, а знания студентов проверят — ее не совсем удовлетворяет такая реакция.

"Пока все, что мы увидели из реакции университета — это то, что они там посмотрят на курс, но вместе с тем они планируют оценить знания студентов по этому курсу. Я надеюсь, что они откажутся от этой мысли, потому что как оценить знания по этому курсу и что именно там проверять? Это нонсенс", — привели журналисты комментарий Совсун.

Владимир Кравец — что известно о профессоре

Профессор Кравец отреагировал на обвинения студенток. В комментарии порталу "Громадське" он заявил, что "никогда не оскорбляет женщин", а тезисы, обнародованные в сети, "вырваны из контекста". Также мужчина отметил, что может извиниться, но не понимает, за что — сексизма в своих работах он не видит: предложил с ними ознакомиться.

На странице Тернопольского педуниверситета есть краткая биография преподавателя и ученого.

76-летний Владимир Кравец — профессор кафедры педагогики и менеджмента образования, который с 1971 года работает в университете (ранее — в институте). Указывается, что он занимался исследованиями сексуальности на средства "Фонда "Возрождение", участвовал в ряде всеукраинских и международных конференций о репродуктивном здоровье и "гендерной проблематике".

С 2001 года профессор получал государственные деньги за работу над шестью научными темами, связанными с проблемами гендера и семьи. Отмечен восемью государственными наградами, среди них — "Заслуженный работник образования", орден "За заслуги" III и II степени, почетные грамоты и награды Минобразования.

В базе научных статей Google Scholar можно увидеть, что работы Кравца активно цитировали другие украинские ученые. Общее количество цитирований — почти 3 тыс. раз. Наибольшее количество цитирований, более 300 раз, — у учебника "Гендерная педагогика: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений".

Владимир Кравец — данные об ученом Фото: Скриншот

Журналисты "Суспільного" и нардеп Совсун обратились в Минобразования относительно ситуации, которая сложилась в Тернопольском педуниверситете. Пока на что на сайте ведомства и на странице Facebook нет комментариев относительно событий. На странице Facebook учебного заведения также нет публичного ответа на обращение студенток.

Напоминаем, в сентябре 2023 года в сексистский скандал попал экс-советник Офиса президента Алексей Арестович. СМИ рассказали о некоторых тезисах, которые он обнародовал на своих тренингах: например, говорил об удушении женщин. В июне того же года обсуждалось поведение ректора медицинского университета: "беспокоился", что женщины хотят стать хирургами.