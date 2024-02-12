Пашинский: реанимация "дела Курченко" — попытка заблокировать мою деятельность

Сегодня, 12 февраля, СБУ и НАБУ провели обыски в квартире народного депутата Украины 8-го созыва Сергея Пашинского. Как оказалось, правоохранители осуществляли эти действия по делу 2014 года о передаче "топлива Курченко", а на самом деле топлива кремлевской "Роснефти", Украине, которые были украдены во времена мародерства Януковича, рассказал сам экс-парламентарий в Facebook.

"В 2015-м году, как народный депутат Украины, я обратился к президенту Украины с просьбой покрыть дефицит топлива ВСУ топливом "Роснефти", что очень сильно тогда разозлило спонсоров Януковича и их российских кураторов. Через свою агентуру россияне тогда, 10 лет назад, добились открытия уголовного производства №32014100070000038 от 08.05.2014. Именно на основании этого 10-летнего производства у меня и проводятся обыски", — прокомментировал Пашинский.

Комментируя ажиотаж, который разгоняют некоторые СМИ, экс-нардеп сообщил, что с марта 2022 года находится в Украине и ни разу не покидал страну, поэтому "разыскивать его не нужно". Также Пашинский опроверг слухи о своем задержании.