Александр Зинченко поддержал VBET на выставке в Лондоне

Капитан Национальной сборной по футболу, игрок лондонского "Арсенала" и посол ответственной игры VBET Украина Александр Зинченко посетил крупнейшую мировую выставку индустрии азартных игр ICE London 2024, которая на днях прошла в столице Великобритании. На стенде компании VBET известный футболист пообщался с болельщиками и призвал к усилению международной поддержки Украины. Об этом сообщили в VBET, передает "РБК-Украина".

ICE London 2024 собрала 600 участников из 50 стран мира.

"Присутствие Зинченко было символичным, ведь кроме футбольной карьеры Александр является голосом Украины на международной арене и волонтером", — отметили в компании.

Зинченко с компанией VBET, кроме футбола, связывают также многочисленные благотворительные проекты, в реализации которых они участвуют совместно.

В частности, речь идет об восстановлении села Ягодное в Черниговской области, разрушенном во время оккупации. Этот проект реализуется при участии фонда Зинченко Football for Ukraine и фонда VBET Foundation, который занимается гуманитарными проектами.

В августе прошлого года VBET стал партнером благотворительного матча Game4Ukraine, состоявшегося в Лондоне.

"На футбольное поле вышли мировые футбольные звезды и капитаны команд Андрей Шевченко и Александр Зинченко", — напомнили в VBET.

Сборы от Game4Ukraine пошли на восстановление Коцюбинского лицея, поврежденного оккупантами, а VBET Украина дополнительно перечислила средства на восстановление спортивной инфраструктуры в этом учебном заведении.

За поддержку Украины в сложное время VBET получил благодарность Президента Украины.

VBET Украина является футбольным партнером номер один в Украине. Компания уже более 3-х лет поддерживает Национальную сборную Украины по футболу и женскую сборную, сборную по футзалу, является титульным партнером Украинской Премьер-лиги, а чемпионат Украины по футболу называется VBET Лига. Также компания поддерживает отдельные клубы высшей лиги: "Динамо" (Киев), "Черноморец" (Одесса), "Верес" (Ровно), ЛНЗ (Черкассы), "Александрия" (Александрия), "Металлист 1925" (Харьков), "Минай" (Ужгород).

Кроме Александра Зинченко, VBET Украина сотрудничает также с главным тренером Национальной сборной Украины по футболу Сергеем Ребровым и боксером Денисом Беринчиком.