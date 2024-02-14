Украина не получит приглашение в НАТО в этом году, — посол США

Постпред США при НАТО Джулианна Смит предполагает, что Альянс "сможет сигнализировать о сближении с Украиной" и посоветовала следить за дальнейшим развитием событий.

Киев, скорее всего, не получит приглашение в НАТО во время саммита в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля 2024 года. Такое предположение высказала постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит на пресс-конференции.

"Что касается саммита этим летом, я не ожидаю, что альянс выступит с приглашением на этом этапе", — заявила Смит.

Соединенные Штаты совместно с союзниками упорно работали после саммита в Вильнюсе в июле 2023 года, чтобы продолжать помогать Украине с проведением необходимых внутренних реформ, чтобы стать ближе к евроатлантической интеграции, считает постпред США.

"И мы продолжаем концентрироваться прежде всего на поддержке в текущей борьбе и обеспечении их победы на поле боя", — добавила Смит.

Дипломат также предположила, что НАТО "сможет сигнализировать о сближении с Украиной" и о конкретных шагах, которые "будут служить мостом между тем, где мы сейчас, и полноценным членством", и посоветовала следить за дальнейшим развитием событий.

В то же время Смит заверила, что Альянс продемонстрирует российскому президенту Владимиру Путину, что не покидает Украину "с точки зрения поддержки".

"Все мы будем продолжать их поддерживать столько, сколько нужно", — подчеркнула Смит.

Членство Украины в НАТО

Во время полномасштабного вторжения России Украина четко дала понять, что имеет целью стать членом НАТО, пишет Reuters.

Киев и некоторые его союзники в НАТО, в частности в Восточной Европе, настаивали предоставить Украине приглашение, даже если они признают, что Украина не может присоединиться к НАТО до тех пор, пока находится в состоянии войны.

На июльском саммите в Литве лидеры НАТО заявили, что будущее Украины — точно в Альянсе, но ни приглашения, ни сроков обретения членства официальный Киев так и не услышал.

Напомним, 8 февраля посол Великобритании при НАТО Дэвид Куорри сделал похожее слов Джулианны Смит заявление. Дипломат убежден, что на предстоящем саммите Альянса Украине не стоит ожидать большого прогресса в вопросе своего членства в блоке. По его словам, Киеву стоит умерить свои ожидания.

22 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным страхом стран, которые против членства Украины в НАТО является эскалация со стороны Российской Федерации. Глава государства не уточнил, о каких конкретно странах идет речь, однако отметил, что такие действия в отношении Украины — "унизительные".