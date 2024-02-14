Руководитель "Укрнафты" покупает присадки для топлива у своего бизнес-партнера по завышенным ценам, — эксперт

Сотни миллионов гривен от "Укрнафты" для партнеров руководителя и вероятные тридцать процентов "отката" — расследователи обнаружили очередную возможную коррупционную схему. Об этом сообщил у себя на странице в Facebook политический эксперт и блогер Михаил Шнайдер, передает портал "Телеграф".

Речь идет о безтендерной закупке "Укрнафтой" в сентябре-декабре 2023 года метила третичного бутилового эфира (МТБЭ) — это "присадка" для топлива, которой за указанный период "Укрнафта" купила на более чем миллиард гривен. И речь даже не о том, что покупали МТБЭ по странной схеме — цена в Роттердаме (1000 долларов) плюс 293 доллара за тонну, а в получателе денег — швейцарской компании AGTG SA.

Как обнаружили расследователи, AGTG SA принадлежит гражданину Канады Евгению Свирскому, который хорошо знаком с руководителем "Укрнафты" Сергеем Корецким — они давние бизнес-партнеры в ООО "Велсби трейд плюс". Формально, партнером Свирского является жена руководителя "Укрнафты" — Ирина Корецкая, однако сам Корецкий признавал, что начинал свой бизнес в компании кафе "Идеалист" именно вместе со Свирским.

Как отмечает Михаил Шнайдер, швейцарская AGTG SA, по данным правоохранительных органов, еще в 2018-м году продавала "Укргаздобыче" другую химическую добавку — метанол, на 45% выше рыночной цены. А экспертиза доказала, что якобы купленное в Роттердаме вещество на самом деле было произведено в Российской Федерации (ЧАО "Метафракс", ОАО "Щекиноазот") и Республике Беларусь (ОАО "Гродно Азот").

Также в расследовании говорится о том, что кроме совместного "кофейного" бизнеса с женой главы "Укрнафты" Евгений Свирский через группу Unimex имеет общий оптовый и розничный топливный бизнес с Борисом Ганжей. Последний в свою очередь в 2019-м стал гендиректором сети АЗС "Глуско", принадлежавшей Виктору Медведчуку.

То есть, как пишет эксперт, кроме поставок в 2018 году российской химической добавки для "Укргаздобычи", Евгений Свирский благодаря знакомству и совместному кофейному бизнесу с Сергеем Корецким только за 4 месяца 2023 года мог получить на возможном завышении цен для "Укрнафты" не менее 300 млн "лишних" гривен.

По словам Шнайдера, это выглядит, как явный конфликт интересов, и такие действия должны быть исследованы НАПК и НАБУ.