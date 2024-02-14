Онлайн школа английского языка Englishdom – основа профессионального обучения

Этот формат один из самых оптимальных и комфортных в сегодняшних реалиях. Под все цели и задачи обучения онлайн школа английского языка Englishdom разработала курсы, направленные на разных учеников и их требования. Предложены общие курсы, для подростков, специальные курсы, а также специальный формат подготовки к экзамену.

Удобство обучения онлайн

Все чаще ученики предпочитают режим онлайн, а если рассматривать Englishdom в частности, то тут предложено единое информационное пространство. Каждый ученик получает доступ к системе, где есть занятия, обучающий материал, дополнительная информация и график. Преимуществ у режима онлайн несколько:

Безопасность. Нет необходимости куда-то спешить и тем более использовать личный транспорт, ведь нужно лишь открыть смартфон, ПК или ноутбук, чтобы начать урок. Комфорт. Сидя в удобном кресле или на диване можно пройти обучение и получить новые знания. Экономия. Стоимость занятий в режиме онлайн немного дешевле, если сравнивать с классическим форматом.

Нет необходимости заучивать правила из учебника или что-то пересказывать. Формат современных уроков значительно изменился, а при прохождении групповых занятий можно с легкостью оттачивать разговорный английский язык.

Какие задачи решает школа Englishdom?

Разные программы и курсы предназначены под разные задачи и предпочтения учеников. Чаще всего в школу английского языка приходят для решения следующих ситуаций:

подготовка к экзаменам для сдачи международных экзаменов;

прохождение по специальным курсам для улучшения знаний в определенных темах;

повышение успеваемости в учебных заведениях;

выезд за рубеж для постоянного проживания или заработков;

развитие себя как личности.

Поставленные задачи ставятся четко с учетом текущих знаний каждого студента.

Почему выбирают Englishdom?

Тут применяется инновационный подход с индивидуальным пониманием того, что нужно конкретному человеку. Идеальная атмосфера поддерживается за счет единения всех учеников, ведь у каждого из них одна цель – получение знаний. Имеются разговорные клубы, где всегда можно отточить свои знания и узнать что-нибудь новое.