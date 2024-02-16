Прогноз погоды на выходные 17–18 февраля: плюсовая температура и небольшие дожди

По данным Sinoptok.ua, погода на выходных будет не самой приятной по ощущениям, но днем столбики термометров не опустятся ниже 0 °С, а кратковременный дождь и мокрый снег вероятны лишь в некоторых регионах.

Погода в субботу 17 февраля

В субботу в большинстве регионов Украины будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь пройдет во Львовской, Волынской и Закарпатской областях — учитывайте это при планировании выходного дня.

Прохладнее всего днем будет на востоке страны — здесь термометры покажут 0…+5 °С. В центре и на юге ожидается +4…+6 °С, в западных регионах воздух прогреется до +9…+12 °С. Ночью практически по всей стране температура составит около 0 °С, только на востоке прогнозируются слабые морозы до -3…-6 °С.

Погода в воскресенье 18 февраля

В северных, центральных и западных областях страны в воскресенье пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. На востоке, севере и западе дневная температура составит +2…+5 °С, на юге и в центре — +5…+8 °С. Хотя из-за высокой влажности воздуха будет казаться холоднее, поэтому не торопитесь менять зимний гардероб на весенний.

Погода в понедельник 19 февраля

Новая неделя начнется с облачной погоды с прояснениями. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях пройдет небольшой мокрый снег, на остальной территории погода в начале недели будет облачной, но без осадков.

Температурные показатели по сравнению с воскресеньем существенно не изменятся. На востоке и западе ожидается +2…+4 °С, на Закарпатье и в южных регионах — +5…+7 °С, в центре и на севере — около 0 °С. Ночью по всей Украине термометры покажут около 0 °С.

Паводок в Украине продолжается

На украинских реках удерживается высокий уровень воды. Так, на Десне может быть нарушено транспортное сообщение между селами Новгород-Сиверского, Нежинского, Черниговского, Корюковского и Шосткинского районов. Также возможно подтопление дорог в селах Черниговщины (Черниговского района), расположенных вблизи берегов Верхнего Днепра и Сожа.

Народные приметы и верования

17 февраля славяне ходили в лес смотреть на сосны и ели: если нижние ветки деревьев были подняты вверх, ждали скорой оттепели, если опущены вниз — готовились к снегопадам и морозам. Также наблюдали за водоемами: если лед уже таял, весна должна была быть ранней.

Если 18 февраля обходилось без морозов, оставшиеся зимние дни также должны были быть теплыми. Ну, а морозный день считался верной приметой жаркого лета.

Напомним, заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что в феврале маловероятны сильные морозы, однако иногда температура воздуха будет заметно опускаться.