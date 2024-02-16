Пашинский: информация об оборонных предприятиях до сих пор находится в открытом доступе

Председатель Ассоциации национальной оборонной промышленности Украины Сергей Пашинский обратился с открытым письмом к Премьер-министру и Правительству. Соответствующее письмо обнародовано пресс-службой Ассоциации NAUDI.

Пашинский в письме приводит примеры того, как совершенно бесплатно любой может узнать о месте строительства завода "всемирно известных" БПЛА или увидеть, кто и по каким ценам завозит 120 мм мины для ВСУ.

"НАУДИ вынуждена констатировать, что за три месяца с даты нашего первого обращения, а также нескольких повторных обращений непосредственно в министерства, ситуация до сих пор не сдвинулась с мертвой точки". "Пока на рассмотрении центральных органов власти находится решение вопроса ограничения доступа к реестрам, уже есть случаи ракетных обстрелов релоцированных в западные регионы страны предприятий ВПК".