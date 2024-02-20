В сети SOCAR появится еще больше Япомогабоксов для благотворительности
SOCAR продолжает поддерживать и развивать экологические проекты, одним из которых является Япомогабокс — уникальный автомат, который превращает ненужный пластик в благотворительный вклад.
До конца этой недели на территории еще восьми АЗК SOCAR заработают новые Япомогабоксы. За каждую пластиковую бутылку (обязательно чистую и скрученную), сданную в автомат, пользователю начисляют виртуальные деньги. Выбрав соответствующую кнопку-ладошку на боксе, их можно отправить на одно из трех направлений благотворительности: помощь детям с особыми потребностями, пожилым людям или беспризорным животным. В конце месяца благотворительный фонд "Япомога" распределяет средства на благотворительность согласно выбору пользователя.
Сдать ненужные пластиковые бутылки и одновременно помочь нуждающимся можно на АЗК SOCAR в Киеве и Киевской обл. по адресам:
- ул. Героев Космоса, 9
- ул. Кольцевая Дорога, 11
- б-р Николая Михновского, 35
- ул. Луговая, 13а
- ул. Богатырская, 1
- ул. Протасов Яр, 15
- просп. Броварской, 53а
- ул. Сортировочная, 24
- просп. Степана Бандеры, 36
- с. Гатное, ул. Институтская, 4