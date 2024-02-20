Если Сергея Пашинского арестуют, это может усложнить поставки оружия ВСУ, — эксперты

Арест Сергея Пашинского может усложнить поставки оружия ВСУ, а арест счетов компаний, входящих в Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины – остановить поставки. Об этом идет речь в материале Forbes Ukraine, передает "Апостроф".

"Он очень качественный коммуникатор между производителями оружия и правительством", – говорит о Пашинском один из бывших чиновников Минобороны.

"Он – организатор процессов, человек, который пытается сдвинуть с места инертную бюрократическую систему в армии… Руководители оборонных предприятий, к сожалению, часто не имеют такой смелости и активности, как он, это сообщество больше пассивно и неорганизовано, поэтому отстранение его от процессов будет иметь крайне негативные последствия", – отметил экс-депутат, ветеран украино-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко.

В настоящее время в Ассоциацию входят 50 различных предприятий. Они производят оружие нескольких типов, которые критически необходимы ВСУ: БПЛА и средства противодействия БПЛА, артиллерийские системы, различные типы минометов и боеприпасы к ним, боевые бронированные машины, системы наведения для ракет.