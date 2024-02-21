ВАКС призывают не допустить отстранения Пашинского от координирования предприятий ОПК

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины обратилась в Высший антикоррупционный суд с призывом не допустить отстранения Сергея Пашинского от координирования предприятий ОПК. Об этом говорится в пресс-релизе NAUDI.

Напомним, 12 февраля НАБУ и СБУ провели обыск в доме Председателя Ассоциации Сергея Пашинского. Ему было объявлено подозрение в рамках уголовного производства, зарегистрированного десять лет назад. Авторы обращения отмечают, что Сергей Пашинский постоянно занимался развитием оборонного потенциала Украины.

"При его участии начинались программы ракетных комплексов "Нептун" и "Ольха", артиллерийских систем "Богдана", новых образцов бронетехники, минометов, боеприпасов, БпЛА, РЛС и средств РЭБ", — говорится в публикации.

Основные вопросы, которыми он занимается на этой должности:

создание равных условий для отечественных частных и государственных предприятий на рынке вооружения;

релокация и защита предприятий;

начало новых разработок с международными партнерами;

изменение законодательной базы;

поддержка научного потенциала оборонной индустрии;

совершенствование системы подготовки кадров для предприятий ОПК.

"В своей деятельности Сергей Пашинский отстаивает принципы прозрачного ценообразования и эффективного использования государственных средств", — говорится в тексте.

Обращение подписали руководители оборонных производителей — "Укрспецсистемс", "ЮЭЙ ДЕФЕНС", "НПП СПАЙТЕК", "Украинская бронетехника, "ЭЙРЛОДЖИКС", "Термал Вижн Текнолоджис", "Радионикс", "Трител", "СЕЕ", "Квертус", "Укртак", "Реформ", "НПП "АСУ", "Авиасервис-Киев", "Энергия 2000".