Решит проблему с ГАСУ: В NAUDI прокомментировали принятый в Раде законопроект №10454

Прекрасная новость для всего сектора украинского ОПК — Верховная Рада приняла в целом законопроект №10454, который решает проблему между ГАСУ и поставщиками относительно уровня прибыли в оборонных закупках, передает "Апостроф".

"Счастливы, что усилия, которые прилагали представители NAUDI в течение нескольких месяцев в этом вопросе, не были напрасными. Можем констатировать, что сегодня государство сделало шаг для обеспечения производителям вооружения благоприятных условий для работы и развития. Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования ценообразования в оборонных закупках во время действия правового режима военного положения", — говорится в сообщении.

Документ должен окончательно исправить ситуацию, которая возникла между украинскими предприятиями ОПК и Государственной аудиторской службой. Напомним, что, согласно позиции контролирующих органов, оборонные компании должны были работать без прибыли.

NAUDI в течение нескольких месяцев последовательно отстаивала необходимость регулирования ценообразования в оборонных закупках, а в январе 2024 года принимала активное участие в создании соответствующего законопроекта. Ведь развитие предприятий ВПК — гарантия обеспечения обороноспособности нашего государства и двигатель украинской экономики.

"Просим Президента Украины подписать Закон", — говорится в сообщении.