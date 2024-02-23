Часть доказательств против Пашинского недопустимы, в БЭБ могли собрать их противоправно – адвокаты

Адвокаты Пашинского предоставили факты того, что часть доказательств, собранных НАБУ, недопустимы — их, возможно, противоправно собирало БЭБ. Об этом сообщает "Телеграф".

В частности, сторона защиты предоставила материалы, из которых усматривается, что Бюро экономической безопасности осуществляло обыски 12.02.2024 под покровительством НАБУ. А именно детективы БЭБ использовали бланки для протокола обысков, которыми пользуются детективы Национального антикоррупционного бюро.

Почему такие доказательства недопустимы?

Во-первых, НАБУ и БЭБ – это два независимых органа, которые имеют разный функционал.

Во-вторых, эти ведомства должны следовать тайне досудебного расследования.

В-третьих, даже в случае необходимости получения материалов производства друг друга, БЭБ или НАБУ должны осуществить это через суд. Однако этого сделано не было.

Следовательно, можно сказать, что НАБУ по факту курировало БЭБ для того, чтобы достижение их цели – заключение Пашинского, — произошло при любых обстоятельствах: то ли через ВАКС, то ли через суд общей юрисдикции.