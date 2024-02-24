С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были обстреляны 160 раз — Тимченко

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты почти 160 раз обстреливали тепловые электростанции ДТЭК. Об этом говорится в сообщении компании.

С начала полномасштабного вторжения только тепловые электростанции ДТЭК были атакованы почти 160 раз. Из них более 40 раз — в течение текущего отопительного сезона. Уничтожено или повреждено более 6 тысяч объектов распределительных электросетей компании, отмечают в компании.

Однако энергетикам ДТЭК удалось восстановить 10 энергоблоков ТЭС, которые подверглись существенным разрушениям в результате вражеских атак. Еще 2 блока общей мощностью 500 МВт были дополнительно расконсервированы для поддержания надежности энергосистемы.

Кроме того, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение для украинцев, за два года ремонтные бригады ДТЭК восстановили почти 17 тыс. км линий и 6 тыс. объектов электросетей. В целом аварийно-ремонтные бригады вернули свет для более 11 млн домохозяйств, для большинства из них по несколько раз из-за постоянных обстрелов и обесточивания в прифронтовых регионах.

В то же время с начала полномасштабного вторжения россия убила 252 работников ДТЭК, в том числе тех, кто защищал страну в составе Вооруженных сил Украины.

"Невозможно оценить, насколько это большая потеря. Люди — всегда самая большая ценность для компании. Сегодня, в 10-ю годовщину войны России против Украины, а также во вторую годовщину полномасштабного вторжения я хочу почтить память героев-энергетиков. Также поблагодарить всех за то, что несмотря на все сложности и опасность — они продолжают работать, чтобы обеспечить нашу страну и наших граждан светом и теплом", — отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Он добавил, что ДТЭК со своей стороны делает все возможное, чтобы даже в условиях постоянных атак по энергосистеме обеспечивать украинцев светом и строить новые энергетические объекты.

В частности, в разгар войны ДТЭК построил Тилигульскую ветровую электростанцию в Николаевской области в 100 км от зоны боевых действий. В планах компании на 2024-2025 годы увеличить мощность ВЭС почти в 4 раза, что станет крупнейшей частной инвестицией в украинскую энергетику за все годы Независимости.

"Мы верим в победу и делаем все от нас зависящее, чтобы приблизить ее", — подчеркнул Тимченко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ДТК инвестировал 1 млрд долларов в экономику Украины.