23 февраля 2022 года предприятия "Укроборонпрома" получили успокаивающее письмо от тогдашнего главы Концерна Юрия Гусева с заверением о существовании плана действий, который так никто и не получил. Копию письма выложили журналисты BBC в расследовании "Неизвестные факты о Гостомеле. Как этот аэродром так и не стал для россиян воротами в Киев".

"Мы продолжаем жить и работать спокойно и уверенно, без паники выполняя свою работу, потому что реальных оснований для нее пока нет. А когда и если они возникнут, я обещаю сообщить об этом откровенно", — говорится в документе, который ГП "Антонов" получило менее чем за сутки до полномасштабного вторжения.

В нем — заверения, что "Укроборонпром" имеет четкий план действий на случай различных ситуаций.

Как окажется позже, по словам журналистов, детали этого плана оборонным предприятиям не сообщат ни до полномасштабного вторжения, ни после. Как известно, указом Президента Украины от 22 февраля 2024-го, Юрий Гусев назначен послом Украины в Азербайджане.