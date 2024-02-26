Залог за Пашинского внесут предприятия оборонки, хотя эти средства должны были бы работать на победу Украины, — адвокат экс-нардепа

Адвокат Евгений Грушовец попросил ВАКС назначить мягкую меру пресечения для главы ассоциации производителей оружия.

Адвокат Евгений Грушовец попросил ВАКС назначить мягкую меру пресечения для главы ассоциации производителей оружия Сергею Пашинскому. Об этом сообщает Telegraf.

Как пишет издание, в случае назначения ВАКС залога в 300 млн грн для председателя Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, экс-нардепа Сергея Пашинского по делу о так называемом "хищении нефтепродуктов", эти средства будут выведены с предприятий оборонной промышленности вместо изготовления дефицитных снарядов и оружия, в котором нуждаются сегодня ВСУ. Это значительно навредит стране в смысле противодействия агрессии РФ.

Об этом на заседании Высшего антикоррупционного суда 26 февраля по поводу меры пресечения и размера залога для Пашинского заявил его адвокат Евгений Грушовец.

"Если бы таких, как Пашинский, было больше в 2022 году, думаю, ситуация с отпором агрессии РФ была бы лучше... Пашинский сейчас — глава Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности. В то время, когда об Украине вспоминают только в контексте того, что она только нуждается и что потребляет (импортное оружие. — Ред.), Ассоциация делает все, чтобы о национальных производителях продукции военного назначения, знал весь мир... Та сумма залога, которую определит суд (мы не знаем, в каком размере), будет уплачена членами Ассоциации (предприятиями ВПК. — Ред.), но мы все должны понимать, что это средства, которые должны были бы пойти на победу, а они почему-то будут заморожены и пойдут на Казначейский счет суда", — подчеркнул он.

Кроме того, адвокат, учитывая заслуги экс-нардепа перед Украиной в противодействии России, обратился к ВАКС с просьбой избрать политику мягкую меру пресечения без ареста и залога, добавляют журналисты.

"Ваша честь, прошу не применять к Пашинскому содержание под стражей, потому что на сегодня это самое нелепое намерение работников САП. И Ваша честь, прошу не применять в отношении Пашинского чрезмерный большой залог, поскольку эти средства пойдут от предприятий военно-промышленного комплекса. Я хотел бы, чтобы эти средства пошли на разработки, на какие-то вещи, которые потом будут передаваться ребятам на фронт, чтобы защищать нашу страну. Учитывая и то, что он не будет скрываться от этого дела. Просил бы применить к нему личное обязательство. Слово Пашинского в этом деле имеет наибольшую ценность, оно точно дороже денег, оно настолько ценное, что его не нужно сажать за решетку. Поэтому прошу отказать прокурору в применении такой меры пресечения как содержание под стражей", — заявил Евгений Грушовец.