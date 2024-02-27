"Возвращаюсь к обязанностям": за Сергея Пашинского внесли полный залог

По словам Сергея Пашинского, предприятия-члены ассоциации внесли за него полный залог и он уже вышел на свободу.

Предприятия-члены Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности внесли полный залог за главу NAUDI Сергея Пашинского. Об этом экс-нардеп сообщил в своем Facebook.

"Только что предприятия-члены Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI внесли за меня полный залог. Я вышел на свободу. Я очень благодарен за такую колоссальную поддержку, но мне одновременно очень стыдно, что средства, которые должны были быть использованы для производства оружия, использованы на залог для меня по фейковым обвинениям. Я отработаю каждую копейку и добьюсь возврата этих средств. Возвращаюсь к своим обязанностям. Больше оружия, больше боеприпасов. Только победа! Надеюсь, от этих задач сильно меня отвлекать не будут! Кроме того, мы уже подали заявление о преступлении по фальсификации якобы моих "разговоров", — отметил Сергей Пашинский в своем Facebook.