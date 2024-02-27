Тепловізор – незамінний інструмент для військового

Вести ефективне спостереження в умовах обмеженої видимості дозволяє тепловізійна техніка. Завдяки цим приборам людина може побачити джерела тепла в темряві, крізь зарості, туман, дим, перешкоди. Тепловізори активно використовуються у різних професійних галузях: рятувальних роботах, будівництві, охороні, промисловості. Особливо затребуваною тепловізійна техніка є у військовій справі, адже від оптимального аналізу місцевості нерідко залежить успіх операції.

Особливості прибора

Принцип роботи цього оптико-електронного пристрою полягає у перетворенні хвиль інфрачервоного спектру в кольорове зображення. Іншими словами, тепловізор трансформує тепло в картинку. Прибор оснащений термочутливими сенсорами та блоком-перетворювачем, а потрапляння всередину інфрачервоних хвиль забезпечується завдяки об’єктивам із монокристалічного германію.

Зображення, яке спостерігач бачить крізь лінзи тепловізора, є тепловою картою. Об’єкти з низькою, середньою та високою температурами відображаються на ній різними відтінками – від жовтогарячого до темносинього. Сучасні моделі передбачають широкий вибір варіантів палітри, тож користувач може обрати найкомфортніше для себе поєднання кольорів.

Типи тепловізорів

Усі прибори, які пропонує сучасний ринок, діляться на дві великі категорії:

монокуляри;

біноклі.

Принциповою перевагою монокулярних тепловізорів є компактність. Наявність однієї вихідної лінзи дозволяє зменшити габарити пристрою, зробити його максимально легким і транспортабельним. Монокуляри бувають різних форм-факторів: ручні, з фіксацією на шолом або голову, приціли. Тепловізори, що кріпляться на зброю, стають незамінним доповненням при стрільбі з обмеженою видимістю.

Хоча біноклям характерні більші габарити та вага, вони теж мають користувацькі переваги. Такі тепловізори дозволяють задіювати обидва ока, завдяки чому значно знижується навантаження на зір. Такі прилади відмінно підходять для тривалих спостережень.

Функції сучасних моделей

Функціонал сучасних тепловізійних приладів часто виходить за межі перетворення тепла в зображення. Наприклад, моделі з далекоміром надають оператору дані про відстань до об’єкту спостереження. Така опція особливо актуальна для прицілів, де важливий точний балістичний розрахунок. Пристрої із цифровим наближенням дозволяють багатократно збільшувати зображення, а оптичний зум забезпечує при цьому високу чіткість картинки. Тепловізори, що підтримують Wi-Fi, можуть передавати зображення на планшет, смартфон або комп’ютер в реальному часі, а рекордери відео та аудіо дозволяють робити записи спостережень. Також сучасні моделі доповнюють цифровими компасами, індикаторами наближення, "гарячим слідом" та іншими корисними функціями.

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