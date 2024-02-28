Михаил Поплавский: "IT дизайнеры университета культуры будут играть в высшей лиге мировой индустрии"

В Киевском университете культуры состоялась презентация Факультета дизайна, рекламы и IT с торжественным открытием высокотехнологичных лабораторий для профессионально-практической подготовки студентов.

Молодежь будет учиться по специальностям: графический дизайн и реклама, моушн дизайн, дизайн среды (ландшафт, интерьер). Современное оборудование позволит студентам создавать масштабные дизайнерские проекты и воплощать неординарные решения, развивать soft, hard и meta-skills. Кроме классических профессиональных дисциплин, в учебный процесс введены новейшие образовательные программы, в частности: основы UX/UI дизайна, бизнес-презентации, основы графического дизайна, веб-дизайн, дизайн мобильных приложений, дизайн в smm, искусственный интеллект в работе дизайнера, продуктовый дизайн, полиграфия, дизайн POS и наружной рекламы, дизайн компьютерных игр, дизайн-системы в интерфейсах, айдентика.

Во время обучения студенты осваивают самые мощные дизайнерские программы: Adobe Photoshop, Illustrator и InDesign, Adobe After Effects и Premiere Pro, Archicad, Autodesk 3ds Max, Realtime Landscaping, 3D Lumion Landscape, V-Ray, Corona Renderer, Cinema 4D, Figma, Sketch, Blender, Acrobat Pro, OpenArt, Midjourney, DALLE и другие.

В инновационных лабораториях будут формироваться дизайнерские команды. Это крутой старт для будущих дизайнеров-профессионалов. Основное назначение — развитие художественных способностей, получение навыков по цифровой графике, digital art, VFX, 3D-моделирования, моушн дизайна.

Дизайн-проектированием лабораторий занимались выпускники университета культуры, успешные дизайнеры Сергей Юришинец и Андрей Конончук. Референсы для интерьера одной из аудиторий были созданы с помощью искусственного интеллекта и взяты за основу, воплощенного дизайнерами проекта.

Обучать молодежь дизайну в ІТ-сфере будет профессор Павел Салыга — успешный UX/UI дизайнер с 20-летним опытом в дизайн-индустрии. Он является дизайнером сайтов и приложений с миллионами пользователей, такими, как Helsi.me и Dzo.com.ua. В марте 2023 года выпустил первый в Украине журнал "Durchschlag", полностью сгенерированный искусственным интеллектом.

"В современном цифровом мире дизайн в IT-сфере играет ключевую роль. Визуальный дизайн, интерфейсы, пользовательский опыт (UX) и другие аспекты дизайна имеют большое значение для успеха продуктов и услуг, которые мы используем ежедневно. От вида и функциональности веб-сайтов до мобильных приложений и продуктов расширенной реальности — дизайн является важной составной частью разработки программного обеспечения и других IT-решений. ИТ является самой перспективной сферой с большими финансовыми вложениями, профессией будущего, именно поэтому нужно готовить специалистов по цифровому дизайну", — акцентировал П. Салыга.

На торжественном открытии Михаил Поплавский отметил: "Факультет дизайна, рекламы и ИТ — это инновационное креативное образовательное пространство для творческой молодежи. В эпоху диджитал-маркетинга, рекламы и стремительного развития бизнеса дизайнер — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий. Наша цель, чтобы молодежь получила максимальную профессионально-практическую подготовку и реализовала свои здоровые творческие амбиции, воплощая их в бизнес-проекты. Убежден, что выпускники факультета будут играть в высшей лиге мировой IT-индустрии".

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