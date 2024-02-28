"Мне помогали формулировать" — свидетели по делу Коломойского опровергают переданные следствием показания, — СМИ

Около 6 месяцев прошло со времени того как экс-владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского арестовали и выдвинули обвинения в выводе из банка 5,7 млрд грн путем имитации их внесения на счета банковского учреждения. И все это время следствие строит свои подозрения на словах бывших работников банка, в общем — это показания четырех человек. Об этом сообщает издание Telegraf.

По данным СМИ, сама сделка состоялась якобы еще в 2013-м и в начале 2014 года, однако исчезновение этих денег не замечали в течение десяти лет. А основанием для открытия дела в 2023 году стал рапорт сотрудника одной из спецслужб.

Как утверждают адвокаты Коломойского, которые привели в суде протоколы повторного допроса свидетелей обвинения, выяснилось, что показания последних с тех пор изменились. Более того, некоторые из них утверждают, что их слова были перефразированы следователями фактически в интересах следствия.

Так, адвокат защиты Игоря Коломойского, Олег Пушкарь привел слова свидетеля Скрипник от 23 октября 2023 года, когда та допускала нереальность и маловероятность внесения наличных на карточный счет последнего. А впоследствии она заявила, что ее слова несколько раз перефразировали и это была еще мягкая версия того, что написал следователь.

"Это не мои слова, так записал следователь. Это не мое авторство", — привела прямую речь слов свидетеля защита Игоря Коломойского.

Другой свидетель по фамилии Зорба утверждает, что формулировки некоторых денежных транзакций как "фиктивных", когда они не сопровождались переводом наличных средств, он делал не сам, а ему "помогли некоторые виды формулировок подобрать", пишет издание. Адвокат Пушкарь зачитал часть допроса:

Вопрос адвоката: "Вы называете эти сделки "фиктивными" — что вы вкладываете в понятие "фиктивное"?"

Ответ: "Ну, что сделка без наличия наличных".

Вопрос: "Верно ли я понимаю, что сделка, нет наличных, а есть безналичный расчет — реально она является фиктивной?"

Ответ: "Ну, видимо, я не сведущ в филологии, так я, видимо, увидел, что именно это слово у вас вызвало очень много вопросов, поэтому, видимо, я не то слово подобрал, под определение этих транзакций. Но если эта сделка о продаже наличных, ну хорошо, помогите мне подобрать..."

Адвокат: "Я не могу вам помочь, могу только спросить, эта ваша формулировка выбрана именно вами?"

Ответ: "Ну, мне там помогли некоторые виды формулировок подобрать"".

Также, как подчеркивают адвокаты защиты, банковские работники утверждают, что имитировать или подделать безналичные банковские расчеты невозможно, а к банковскому делу невозможно применить слово "имитация".

Действующий председатель правления "ПриватБанка" Герхард Бёш, которого допросили в начале февраля, указал, что каких-либо документов, подтверждающих сумму причиненного ущерба, у банка нет, уточняет Telegraf.

Самое главное на чем настаивает защита Игоря Коломойского — следствие так и не смогло доказать причинение материального ущерба "ПриватБанку" со стороны Игоря Коломойского. Так, из 30 допрошенных свидетелей ни один человек не подтвердил причинение вреда.

Как утверждает представитель Национального банка Андрей Котюжинский, директор департамента интегрированного банковского надзора, после обращения представителей БЭБ специалисты НБУ провели проверку и обнаружили, что никаких недостач и ущерба "ПриватБанку" нанесено не было.

Адвокаты заявляют, что следствие во время продления сроков содержания под стражей и срока следствия, не предоставили протоколы этих, фактически, оправдательных допросов суду. Дело продолжают вести на основе первых четырех допросов свидетелей, и за весь период следствия 50 следователями ничего нового обнаружено не было, отмечает СМИ.