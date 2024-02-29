Компания с российскими корнями "Инкас Дубай" пытается попасть на украинский оборонный рынок, - СМИ

На третьем году полномасштабной войны в сферу украинского оборонно-промышленного комплекса пытается попасть компания с российскими корнями "Инкас Дубай", сообщает Главред. Издание не исключает, что в целях разведки. Об этом говорится в расследовании на сайте Comments.UA.

Журналисты выяснили, что 51% акций "Инкас Дубай" принадлежит гражданину Узбекистана и россии Улугбекхону Максумову. А среди инвесторов компании есть Адам Делимханов — приспешник Рамзана Кадырова и депутат госдумы России, который участвовал в вооруженном вторжении в Украину и был среди кадыровцев во время захвата Мариуполя.

О прямых связях "Инкас Дубай" и владельца этой компании с российскими властями свидетельствуют фотографии в социальных сетях, активное общение со спецслужбами государства-агрессора, представителями российского государственного аппарата и террористами, пишут Comments.UA.

"Инкас Дубай имеет сомнительную репутацию, связанную с попытками избежать санкций и сотрудничества со странами, признанными международным сообществом как государства-террористы, и с представителями признанных террористическими сообществ. Речь идет о работе Инкас Дубай в странах СНГ, в том числе Беларуси и Чечне. В частности, еще с 2014 года руководство Инкас Дубай принимало меры для поставки бронетехники террористам из так называемых "ЛДНР", — говорится в материале.

А теперь "Инкас Дубай" рассчитывает попасть на украинский оборонный рынок путем оспаривания законности контракта на производство бронеавтомобилей, который выполняла украинская компания "УкрАрмоТех" по заказу Госпогранслужбы, считают расследователи.

Журналисты отмечают, что этот оборонный контракт носил закрытый характер, однако его детали каким-то образом стали известны "Инкасу".

"Для достижения цели компания, вероятно, запустила тему завышения цены контракта", — делают вывод расследователи.